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12 февраля 2020, 11:20

Toyota выпустит “заряженную” Corolla GR

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Фото: autoexpress.co.uk
Японский бренд Toyota пополнится новой заряженной Corolla GR. Горячий хэтчбек появится в Великобритании в 2023 году и будет оснащен трехцилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, что и Yaris GR.
Toyota выпустит заряженную Corolla GR

Фото: autoexpress.co.uk

Toyota выпустит заряженную Corolla GR

Фото: autoexpress.co.uk

Toyota выпустит заряженную Corolla GR

Фото: autoexpress.co.uk

Toyota выпустит заряженную Corolla GR
Toyota выпустит заряженную Corolla GR
Toyota выпустит заряженную Corolla GR
В западных СМИ пишут, что двигатель Toyota Corolla GR будет представляет собой 1,6-литровый бензиновый агрегат с турбонаддувом под кодовым названием G16E-GTS. На сегодняшний день это один из самых мощных в мире серийных трехцилиндровых двигателей, в нем 268 л.с. Такой мотор стоит в японских версиях Yaris GR. Будет ли “заряженная” Corolla иметь такую ​​же мощность пока не ясно.

Toyota Corolla GR скорее всего оснастят облегченной версией вышеуказанного двигателя, который будет работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. База горячего хэтчбека будет основана на TNGA Corolla.

Toyota активно расширяет ассортимент, до 2025 года в линейке должны появиться новые гибридные и чисто электрические модели. Выпуск Corolla GR напомнит поклонникам японского бренда, что Toyota производит нескучные автомобили. 


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Отзывы по теме
Форум Toyota Corolla
Цитата:| Кому: Михаил Я тоже являюсь владельцем Тойоты Короллы, машина огонь для своей цены. Комфорт с каждой новой моделью поднимается на уровень выше и выше. Надежность и качество сборки остается высоким на протяжении многих лет, за что я и ценю эту марку. Так же нравится тойотовский двигатель, который ...
Александр
Что купить за 250 000 рублей?
За 250тыр нормальную короллу не найдешь.но иашина норм у самого 2005 год..180000 пробег но брал у родни одни руки...
Sokol
Самые популярные универсалы на вторичном авторынке
С уважением отношусь к Toyote. Надежная машина, без "фокусов"!
Виктор
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Toyota выпустит “заряженную” Corolla GR
В западных СМИ пишут, что двигатель Toyota Corolla GR будет представляет собой 1,6-литровый бензиновый агрегат с турбонаддувом под кодовым названием G16E-GTS. На сегодняшний день это один из самых мощных в мире серийных трехцилиндровых двигателей, в нем 268 л.с. Такой мотор стоит в японских версиях Yaris GR. Будет ли “заряженная” Corolla иметь такую ​​же мощность пока не ясно.Toyota Corolla GR скорее всего оснастят облегченной версией вышеуказанного двигателя, который будет работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. База горячего хэтчбека будет основана на TNGA Corolla.Toyota активно расширяет ассортимент, до 2025 года в линейке должны появиться новые гибридные и чисто электрические модели. Выпуск Corolla GR напомнит поклонникам японского бренда, что Toyota производит нескучные автомобили. 
2020-02-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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