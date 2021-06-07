7 июня 2021, 09:06
Toyota взяла ответственность за самоубийство сотрудника
Компания Toyota Motor признала факт систематических издевательств над молодым конструктором, имевших место в головном офисе автопроизводителя. После полутора лет работы молодой человек покончил с собой.
Дарья Климова Фото: tic-ua.com
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Toyota Motor признала ответственность за трагедию и уже изменила свой устав, усилив в нем наказание за подобные злоупотребления властью на рабочем месте. Компания достигла примирения с семьей погибшего, а ее президент Акио Тоёда принес официальные извинения. Семье покончившего с собой сотрудника будет выплачена компенсация, сумма которой не разглашается. Правительство Японии, со своей стороны, пообещало искоренить издевательства над подчиненными в государственных учреждениях и частных компаниях, ужесточив ответственность за подобные действия.
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