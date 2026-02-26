Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

26 февраля 2026, 15:08

Toyota Wildlander Air выходит на рынок Китая: старт продаж и новые опции для кроссовера

Toyota Wildlander Air выходит на рынок Китая: старт продаж и новые опции для кроссовера

Toyota Wildlander Air: просторный салон, современная электроника и выбор силовых установок — что готовит новинка из Китая

Toyota Wildlander Air выходит на рынок Китая: старт продаж и новые опции для кроссовера

В Китае стартовали продажи свежей модели Toyota Wildlander Air. Кроссовер удивил не только ценой от 1,5 млн рублей, но и набором современных функций. Почему эта новинка может изменить рынок и что в ней необычного - разбираемся подробно.

В Китае стартовали продажи свежей модели Toyota Wildlander Air. Кроссовер удивил не только ценой от 1,5 млн рублей, но и набором современных функций. Почему эта новинка может изменить рынок и что в ней необычного - разбираемся подробно.

Для российских автолюбителей новость о старте продаж Toyota Wildlander Air в Китае может стать сигналом к ​​переменам на рынке кроссоверов. Модель, разработанная совместно с GAC Toyota, уже доступна для покупки по цене, которая в пересчете составляет от 1,5 млн рублей. Это предложение может заинтересовать тех, кто следует тенденциям и ищет современные решения в сегменте среднеразмерных внедорожников.

Wildlander Air выделяется на рынке не только запоминающимся дизайном, но и разнообразием технических характеристик. Производитель предлагает покупателям выбор из нескольких силовых установок: классический 2,0-литровый бензиновый двигатель, а также два варианта гибридных систем, построенных на базе 2,0- и 2,5-литровых моторов. Такая линейка позволяет подобрать автомобиль под любые задачи — от комфортной городской эксплуатации до длительных путешествий по трассе.

Габариты автомобиля обеспечивают баланс маневренности и внутреннего простора: длина составляет 4,6 метра, ширина — 1,9 метра, высота — 1,7 метра, а колесная база — 2,7 метра. Благодаря таким размерам в салоне достаточно места для пассажиров, а колесная база гарантирует уверенную устойчивость на дороге.

В оснащение Wildlander Air входит современный комплекс систем активной безопасности Toyota Safety Sense 4.0, светодиодная оптика, передняя подвеска типа McPherson и задняя многорычажная конструкция, что положительно сказывается на плавности хода и управляемости. Для удобства водителя и пассажиров предусмотрены беспроводная зарядка для смартфонов мощностью 50 Вт, многоцветная атмосферная подсветка салона, цифровая приборная панель и крупный 14-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, который редко встречается в данном ценовом сегменте. Для ценителей передовых технологий предусмотрены функции, позволяющие открывать двери и запускать двигатель без использования традиционного ключа.

Интересно, что на фоне высоких объемов продаж Wildlander Air в Китае, российский рынок также демонстрирует позитивную динамику в сегменте гибридов. Так, недавно был анонсирован старт продаж гибридного кроссовера GAC S7, который обещает запас хода более 1000 км и оснащен современными системами безопасности. Подробнее о том, как новые гибриды меняют расстановку сил среди внедорожников, можно узнать в нашем материале о выводе GAC S7 на российский рынок .

Как сообщает «Российская газета», кроссовер Wildlander Air может стать одним из самых интересных предложений для тех, кто ищет баланс между ценой, оснащением и современными технологиями. В условиях растущего спроса на гибридные кроссоверы появление таких моделей в Китае может означать их скорое присутствие и на российском рынке — особенно если будет налажена возможность поставок. Пока же мы продолжаем следить за тенденциями, и, по всей видимости, подобные новинки могут довольно быстро добраться до российских автосалонов.

Упомянутые модели: Toyota Wildlander
Упомянутые марки: Toyota, GAC
