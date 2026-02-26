Toyota Wildlander Air: просторный салон, современная электроника и выбор силовых установок — что готовит новинка из Китая

26 февраля 2026, 15:08
Toyota Wildlander Air выходит на рынок Китая: старт продаж и новые опции для кроссовера
В Китае стартовали продажи свежей модели Toyota Wildlander Air. Кроссовер удивил не только ценой от 1,5 млн рублей, но и набором современных функций. Почему эта новинка может изменить рынок и что в ней необычного - разбираемся подробно.
Для российских автолюбителей новость о старте продаж Toyota Wildlander Air в Китае может стать сигналом к переменам на рынке кроссоверов. Модель, разработанная совместно с GAC Toyota, уже доступна для покупки по цене, которая в пересчете составляет от 1,5 млн рублей. Это предложение может заинтересовать тех, кто следует тенденциям и ищет современные решения в сегменте среднеразмерных внедорожников.
Wildlander Air выделяется на рынке не только запоминающимся дизайном, но и разнообразием технических характеристик. Производитель предлагает покупателям выбор из нескольких силовых установок: классический 2,0-литровый бензиновый двигатель, а также два варианта гибридных систем, построенных на базе 2,0- и 2,5-литровых моторов. Такая линейка позволяет подобрать автомобиль под любые задачи — от комфортной городской эксплуатации до длительных путешествий по трассе.
Габариты автомобиля обеспечивают баланс маневренности и внутреннего простора: длина составляет 4,6 метра, ширина — 1,9 метра, высота — 1,7 метра, а колесная база — 2,7 метра. Благодаря таким размерам в салоне достаточно места для пассажиров, а колесная база гарантирует уверенную устойчивость на дороге.
В оснащение Wildlander Air входит современный комплекс систем активной безопасности Toyota Safety Sense 4.0, светодиодная оптика, передняя подвеска типа McPherson и задняя многорычажная конструкция, что положительно сказывается на плавности хода и управляемости. Для удобства водителя и пассажиров предусмотрены беспроводная зарядка для смартфонов мощностью 50 Вт, многоцветная атмосферная подсветка салона, цифровая приборная панель и крупный 14-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, который редко встречается в данном ценовом сегменте. Для ценителей передовых технологий предусмотрены функции, позволяющие открывать двери и запускать двигатель без использования традиционного ключа.
Интересно, что на фоне высоких объемов продаж Wildlander Air в Китае, российский рынок также демонстрирует позитивную динамику в сегменте гибридов. Так, недавно был анонсирован старт продаж гибридного кроссовера GAC S7, который обещает запас хода более 1000 км и оснащен современными системами безопасности. Подробнее о том, как новые гибриды меняют расстановку сил среди внедорожников, можно узнать в нашем материале о выводе GAC S7 на российский рынок .
Как сообщает «Российская газета», кроссовер Wildlander Air может стать одним из самых интересных предложений для тех, кто ищет баланс между ценой, оснащением и современными технологиями. В условиях растущего спроса на гибридные кроссоверы появление таких моделей в Китае может означать их скорое присутствие и на российском рынке — особенно если будет налажена возможность поставок. Пока же мы продолжаем следить за тенденциями, и, по всей видимости, подобные новинки могут довольно быстро добраться до российских автосалонов.
