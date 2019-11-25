25 ноября 2019, 17:21
Toyota Wildlander – китайский брат RAV4
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Фото: Toyota
Компания Toyota представила на автосалоне в Гуанчжоу новый кроссовер Wildlander, который оказался перелицованной копией стандартного RAV4 пятого поколения. Собирать новинку будут на совместном предприятии GAC Toyota.
Фото: Toyota
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Отличаются Toyota RAV4 и Wildlander оформлением передней части. Новинка получила оригинальные удлиненные фары и другую решетку радиатора, а также иной бампер, благодаря которому габаритная длина увеличилась до 4 665 мм (+65 мм). Сзади появились новые фонари и декоративные накладки между ними. Кроме того, покупателям Toyota Wildlander предложат свежий дизайн легкосплавных колесных дисков.
Интерьер Wildlander полностью аналогичен китайскому RAV4, который по оснащению немного отличается от предлагаемого в России. В топовых комплектациях у кроссоверов из Поднебесной есть 10,1-дюймовый экран информационно-развлекательной системы и вентиляция передних сидений. Для нашей страны максимальная диагональ тачскрина составляет 8 дюймов. Продажи Toyota Wildlander стартуют в Китае до конца 2019 года. Стоить он будет на уровне RAV4 – от 25 000 долларов.
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