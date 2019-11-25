Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
25 ноября 2019, 17:21

Toyota Wildlander – китайский брат RAV4

  • 289
  • 0
Фото: Toyota
Компания Toyota представила на автосалоне в Гуанчжоу новый кроссовер Wildlander, который оказался перелицованной копией стандартного RAV4 пятого поколения. Собирать новинку будут на совместном предприятии GAC Toyota.
Toyota Wildlander китайский брат RAV4

Фото: Toyota

Ранее мы писали
Компания Toyota выпустила новую гибридную модификацию кроссовера RAV4 пятого поколения. В состав силовой установки ...
Читать далее
Производством кроссовера Toyota RAV4 в Китае занимается СП FAW Toyota. Его брата Wildlander будет выпускать GAC Toyota. В техническом плане автомобили идентичны. Оба кроссовера оснащаются 2,0-литровыми «атмосферниками» мощностью 171 л.с., которые сочетаются с вариатором и передним приводом. Есть и гибридная версия на базе 2,5-литрового мотора. Суммарная отдача - порядка 220 сил. В качестве опции для гибридов доступен полный привод.

Отличаются Toyota RAV4 и Wildlander оформлением передней части. Новинка получила оригинальные удлиненные фары и другую решетку радиатора, а также иной бампер, благодаря которому габаритная длина увеличилась до 4 665 мм (+65 мм). Сзади появились новые фонари и декоративные накладки между ними. Кроме того, покупателям Toyota Wildlander предложат свежий дизайн легкосплавных колесных дисков.

Интерьер Wildlander полностью аналогичен китайскому RAV4, который по оснащению немного отличается от предлагаемого в России. В топовых комплектациях у кроссоверов из Поднебесной есть 10,1-дюймовый экран информационно-развлекательной системы и вентиляция передних сидений. Для нашей страны максимальная диагональ тачскрина составляет 8 дюймов. Продажи Toyota Wildlander стартуют в Китае до конца 2019 года. Стоить он будет на уровне RAV4 – от 25 000 долларов.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Toyota RAV 4
Цитата:| Кому: сергей До этого был RAV4 2012 года, взял посвежее. Хочу заметить, что эта машина едет значительно тише, плавнее, управлять ей приятнее. Проходимость отличная, амортизация на 5+. Сама машина в этой комплектации стала больше, места в салоне прибавилось, но свободного пространства в гараже ...
Александр
Toyota RAV4 провалила в Швеции «лосиный тест»
Ездил на такой балалайке 2015 г, продал и перекрестился левой пяткой, повелся на хвалебные отзывы расписанные многочисленными ботами тойоты, ведро ведром, шумки 0, гремит хуже чем лада приора, а да, если нужно совершить обгон то нужно сохраниться, и если еще можно римкую жизнью обогнать машину которая ...
Фьючерс
Названы пять лучших среднеразмерных кроссоверов на российском рынке
"Редакция портала CarsWeek.ru составила ТОП-5 лучших кроссоверов среднего размера..." (с Все перечисленные автомобили не являются среднеразмерными кроссоверами. Это компактные, С-класса кроссовки. CarsWeek ошибся, а все и репостят это.
Loki-777
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Тойота
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Самые популярные автомобили у рэперов
Renault Arkana: чаще берут 1,3-литровую турбо-версию
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Toyota RAV4
Объявления о продаже Toyota RAV4
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 28 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 54 модели
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 15 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Toyota Wildlander – китайский брат RAV4
{{material_128174}}Производством кроссовера Toyota RAV4 в Китае занимается СП FAW Toyota. Его брата Wildlander будет выпускать GAC Toyota. В техническом плане автомобили идентичны. Оба кроссовера оснащаются 2,0-литровыми «атмосферниками» мощностью 171 л.с., которые сочетаются с вариатором и передним приводом. Есть и гибридная версия на базе 2,5-литрового мотора. Суммарная отдача - порядка 220 сил. В качестве опции для гибридов доступен полный привод.Отличаются Toyota RAV4 и Wildlander оформлением передней части. Новинка получила оригинальные удлиненные фары и другую решетку радиатора, а также иной бампер, благодаря которому габаритная длина увеличилась до 4 665 мм (+65 мм). Сзади появились новые фонари и декоративные накладки между ними. Кроме того, покупателям Toyota Wildlander предложат свежий дизайн легкосплавных колесных дисков.Интерьер Wildlander полностью аналогичен китайскому RAV4, который по оснащению немного отличается от предлагаемого в России. В топовых комплектациях у кроссоверов из Поднебесной есть 10,1-дюймовый экран информационно-развлекательной системы и вентиляция передних сидений. Для нашей страны максимальная диагональ тачскрина составляет 8 дюймов. Продажи Toyota Wildlander стартуют в Китае до конца 2019 года. Стоить он будет на уровне RAV4 – от 25 000 долларов.
2019-11-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Красноярск Чебоксары Ставрополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.