Сравнение двух версий Toyota Yaris Cross: расход, динамика, комфорт и нюансы эксплуатации

9 февраля 2026, 14:07
Toyota Yaris Cross 2026: полный привод и неожиданные результаты теста
Toyota Yaris Cross 2026: полный привод и неожиданные результаты теста
Вышло исследование: новый Toyota Yaris Cross с двумя гибридными моторами удивил результатами тестов. Какой вариант выбрать, на что обратить внимание, и почему этот кроссовер может изменить представление о классе - подробности в материале.
Российских автолюбителей все чаще интересуют компактные кроссоверы с гибридными технологиями - и не зря. В условиях роста цен на топливо и ужесточения экологических требований такие модели становятся не просто модным трендом, а реальным способом экономить и получать новые впечатления от вождения. Toyota Yaris Cross 2026 года - как раз из этой категории. Его свежая версия с двумя вариантами гибридных силовых установок и возможностью полного привода уже вызвала немало споров среди экспертов и владельцев. Почему этот автомобиль стоит рассмотреть тем, кто ищет универсальный городской SUV, и какие подводные камни скрываются за привлекательными цифрами расхода?
Два гибрида: 116 или 130 сил - в чем разница
Yaris Cross после обновления 2024 года сохранил узнаваемый облик, но под капотом теперь можно выбрать между двумя гибридными моторами: 116 и 130 л.с. Оба построены на базе 1,5-литрового бензинового двигателя, но у старшей версии переработано управление, добавлен более мощный электромотор и новое трансмиссионное решение. Это дало не только прибавку в мощности, но и ощутимый рост крутящего момента - с 141 до 185 Нм. Как выяснил 110km.ru, реальных условиях это проявляется не столько в разгоне с места (разница всего полсекунды), сколько в уверенности при обгонах и маневрах на трассе. Особенно заметно преимущество 130-сильного варианта при интенсивном движении за городом, где запас тяги становится критически важным для безопасности.
Интересно, что несмотря на большую мощность, старший гибрид оказался экономичнее младшего. В городском цикле и на смешанных маршрутах расход топлива у 130-сильной версии составил 4,9 л/100 км против 5,6 л/100 км у 116-сильной. Причина проста: менее мощный мотор вынужден работать на пределе возможностей, особенно на высоких скоростях, что и приводит к увеличению аппетита. Впрочем, оба варианта способны удивить скромными цифрами, если не злоупотреблять резкими ускорениями и чаще использовать преимущества электродвижения в пробках и на коротких дистанциях.
Практичность и комфорт: плюсы и минусы компоновки
Yaris Cross - это не просто приподнятый хэтчбек. Увеличенный на 30 мм клиренс, высокая посадка и длина кузова 4,18 метра делают его удобным для городских условий и парковки. Внутри - типичный для класса компромисс: спереди просторно даже для высоких водителей, а вот на втором ряду места впритык, особенно по ширине и для ног. Зато багажник приятно удивляет: от 367 до 400 литров в зависимости от конфигурации, а при сложенных сиденьях - до 1090 литров. Для повседневных задач этого более чем достаточно, а трансформация салона позволяет перевозить даже габаритные грузы.
Важная особенность - отсутствие сдвижной задней скамейки, как у некоторых конкурентов. Это решение позволило увеличить объем багажника, но для пассажиров с ростом выше 180 см дальние поездки могут быть не слишком комфортными. Впрочем, для семей с детьми или тех, кто чаще ездит вдвоем, этот нюанс не станет критичным.
Технологии и управление: что изменилось в деталях
Внутри Yaris Cross встречает водителя лаконичной приборной панелью, крупным и удобным тачскрином, а также классическим блоком управления климатом - никаких сложных меню, все интуитивно понятно. В дорогих комплектациях доступен полноценный проекционный дисплей, который выводит основные данные прямо на лобовое стекло. Это редкость для сегмента и явный плюс в копилку модели.
Система безопасности Toyota Safety Sense теперь включает адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания в полосе, экстренное торможение и распознавание дорожных знаков. Последняя функция, правда, иногда ошибается, что стоит учитывать при движении по незнакомым маршрутам. К эргономике есть вопросы: некоторые кнопки расположены слишком низко и вне поля зрения, что может отвлекать в пути.
Динамика, полный привод и особенности хода
Yaris Cross с 130-сильным гибридом доступен с электрическим полным приводом AWD-i и стоит примерно на 10% дороже моноприводной версии. К передним колесам добавляется электромотор на задней оси, который помогает выбраться из сугроба или грязи, но не превращает кроссовер в полноценный внедорожник. Система работает автоматически, а при необходимости водитель может выбрать один из режимов - «Normal», «Trial» или «Snow».
В движении автомобиль радует плавностью и предсказуемостью. Автоматическая трансмиссия обеспечивает мягкие переключения, а гибридная связка работает почти незаметно. При резком ускорении двигатель все еще может «завывать», но этот эффект стал гораздо менее выраженным по сравнению с прошлыми поколениями. Управляемость типична для класса: руль легкий, но не слишком информативный, подвеска плотная, но не жесткая. На скоростях выше 100 км/ч в салоне сохраняется приемлемый уровень шума - 69,8 дБА для старшей версии.
Цены, комплектации и итоговые впечатления
Yaris Cross не претендует на звание самого доступного кроссовера: стартовая цена в Германии начинается от 27 640 евро, а в топовых комплектациях стоимость приближается к 40 тысячам. Однако уже в базе есть гибридная установка и автомат, что редко встречается у конкурентов. Всего предлагается семь уровней оснащения, и каждый найдет вариант под свои задачи и бюджет.
Выбор между двумя гибридными моторами зависит от приоритетов: если важна экономия и спокойная езда - подойдет 116-сильный вариант. Тем, кто часто ездит по трассе и ценит уверенность при обгонах, стоит доплатить за 130-сильный гибрид. В любом случае, Yaris Cross демонстрирует, что компактный SUV может быть не только практичным, но и технологичным, а расход топлива - приятно удивлять даже скептиков.
Похожие материалы Тойота
-
09.02.2026, 14:32
Toyota Yaris Cross 2020: реальные плюсы и минусы после нескольких лет эксплуатации
Вышло исследование: подробный разбор Toyota Yaris Cross 2020 глазами владельца. Какие нюансы скрывает популярный кроссовер, что удивило в эксплуатации и почему выбор этой модели оказался не таким однозначным. Советы, которые часто игнорируют.Читать далее
-
06.02.2026, 07:48
Sandero вновь лидирует по продажам в Европе: итоги и неожиданные перемещения в топе
Европейский рынок легковых автомобилей в 2025 году удивил не только сохранением лидера, но и заметными перестановками в первой десятке. Какие модели смогли укрепить свои позиции, а кто потерял долю - эксперты раскрывают детали. Почему эти изменения важны для автолюбителей и что они говорят о предпочтениях покупателей - разбираемся в материале.Читать далее
-
23.10.2025, 16:34
Какие кроссоверы останутся доступными после реформы утильсбора в России
В России меняют правила игры. Новый утильсбор скоро вступит в силу. Он серьезно изменит автомобильный рынок. Мощные иномарки станут невыгодными. Но останутся интересные варианты. Составлен список таких кроссоверов.Читать далее
-
23.09.2025, 14:09
Volkswagen T-Roc возглавил европейский авторынок в августе 2025 года
Август принес неожиданные перемены на рынке Европы. Эксперты раскрыли свежие данные по продажам. Лидеры сменились, а цифры удивили многих. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 20:19
LADA Azimut: сможет ли новый кроссовер изменить расстановку сил на рынке SUV
LADA Azimut дебютировал на ПМЭФ-2025 и уже вызвал оживленную дискуссию среди экспертов. Новинка обещает стать самой технологичной и дорогой моделью бренда, а ее перспективы на рынке SUV вызывают немало вопросов.Читать далее
-
09.02.2026, 20:13
Пятое колесо: как новый подход к планировке изменил функциональность автодома
Свежий взгляд на организацию пространства в RV позволил добиться максимальной функциональности. Производитель привлек к проекту опытного блогера, чтобы создать нечто принципиально новое. Почему это решение может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 20:05
Почему кроссоверы Belgee стали хитом: реальные цены и новые условия у дилеров
Белорусские кроссоверы Belgee неожиданно вышли в лидеры продаж благодаря снижению цен и простоте обслуживания. Мы выяснили, сколько реально стоят эти автомобили у дилеров, какие комплектации доступны и когда ждать новые модели.Читать далее
-
09.02.2026, 19:56
Hongqi HS5 глазами владельца: плюсы, минусы и неожиданные нюансы эксплуатации
Владелица Hongqi HS5 делится личными впечатлениями о кроссовере, отмечая как сильные стороны, так и досадные мелочи, которые проявляются в процессе эксплуатации. Особое внимание уделено электронике и комфорту, что важно для выбора автомобиля сегодня.Читать далее
-
09.02.2026, 19:37
Bugatti 16C Galibier: как 1000-сильный седан так и не стал серийным автомобилем
Bugatti была близка к запуску мощного четырехдверного седана, который мог бы изменить представление о люксовых авто. Однако проект Galibier так и не дошел до конвейера, а компания сделала ставку на развитие Chiron. Почему это решение до сих пор обсуждают эксперты - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 19:14
Пять причин выбрать подержанную Lada Vesta вместо новой Granta в 2026 году
В условиях роста цен на новые автомобили многие задумываются о покупке подержанных моделей с остаточной гарантией. Сравниваем ключевые параметры Lada Vesta и Granta, чтобы понять, какая из них действительно выгоднее для семей и тех, кто ценит комфорт и безопасность.Читать далее
-
09.02.2026, 18:42
В России появился новый роскошный личный самолет: что изменилось в сегменте частной авиации
Американский G3 Vision Jet стал самой обсуждаемой новинкой в мире частной авиации. Эксперты отмечают уникальные решения и уровень комфорта, который ранее был недоступен в этом классе. Почему этот самолет уже называют новым стандартом - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Тойота
-
09.02.2026, 14:32
Toyota Yaris Cross 2020: реальные плюсы и минусы после нескольких лет эксплуатации
Вышло исследование: подробный разбор Toyota Yaris Cross 2020 глазами владельца. Какие нюансы скрывает популярный кроссовер, что удивило в эксплуатации и почему выбор этой модели оказался не таким однозначным. Советы, которые часто игнорируют.Читать далее
-
06.02.2026, 07:48
Sandero вновь лидирует по продажам в Европе: итоги и неожиданные перемещения в топе
Европейский рынок легковых автомобилей в 2025 году удивил не только сохранением лидера, но и заметными перестановками в первой десятке. Какие модели смогли укрепить свои позиции, а кто потерял долю - эксперты раскрывают детали. Почему эти изменения важны для автолюбителей и что они говорят о предпочтениях покупателей - разбираемся в материале.Читать далее
-
23.10.2025, 16:34
Какие кроссоверы останутся доступными после реформы утильсбора в России
В России меняют правила игры. Новый утильсбор скоро вступит в силу. Он серьезно изменит автомобильный рынок. Мощные иномарки станут невыгодными. Но останутся интересные варианты. Составлен список таких кроссоверов.Читать далее
-
23.09.2025, 14:09
Volkswagen T-Roc возглавил европейский авторынок в августе 2025 года
Август принес неожиданные перемены на рынке Европы. Эксперты раскрыли свежие данные по продажам. Лидеры сменились, а цифры удивили многих. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 20:19
LADA Azimut: сможет ли новый кроссовер изменить расстановку сил на рынке SUV
LADA Azimut дебютировал на ПМЭФ-2025 и уже вызвал оживленную дискуссию среди экспертов. Новинка обещает стать самой технологичной и дорогой моделью бренда, а ее перспективы на рынке SUV вызывают немало вопросов.Читать далее
-
09.02.2026, 20:13
Пятое колесо: как новый подход к планировке изменил функциональность автодома
Свежий взгляд на организацию пространства в RV позволил добиться максимальной функциональности. Производитель привлек к проекту опытного блогера, чтобы создать нечто принципиально новое. Почему это решение может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 20:05
Почему кроссоверы Belgee стали хитом: реальные цены и новые условия у дилеров
Белорусские кроссоверы Belgee неожиданно вышли в лидеры продаж благодаря снижению цен и простоте обслуживания. Мы выяснили, сколько реально стоят эти автомобили у дилеров, какие комплектации доступны и когда ждать новые модели.Читать далее
-
09.02.2026, 19:56
Hongqi HS5 глазами владельца: плюсы, минусы и неожиданные нюансы эксплуатации
Владелица Hongqi HS5 делится личными впечатлениями о кроссовере, отмечая как сильные стороны, так и досадные мелочи, которые проявляются в процессе эксплуатации. Особое внимание уделено электронике и комфорту, что важно для выбора автомобиля сегодня.Читать далее
-
09.02.2026, 19:37
Bugatti 16C Galibier: как 1000-сильный седан так и не стал серийным автомобилем
Bugatti была близка к запуску мощного четырехдверного седана, который мог бы изменить представление о люксовых авто. Однако проект Galibier так и не дошел до конвейера, а компания сделала ставку на развитие Chiron. Почему это решение до сих пор обсуждают эксперты - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 19:14
Пять причин выбрать подержанную Lada Vesta вместо новой Granta в 2026 году
В условиях роста цен на новые автомобили многие задумываются о покупке подержанных моделей с остаточной гарантией. Сравниваем ключевые параметры Lada Vesta и Granta, чтобы понять, какая из них действительно выгоднее для семей и тех, кто ценит комфорт и безопасность.Читать далее
-
09.02.2026, 18:42
В России появился новый роскошный личный самолет: что изменилось в сегменте частной авиации
Американский G3 Vision Jet стал самой обсуждаемой новинкой в мире частной авиации. Эксперты отмечают уникальные решения и уровень комфорта, который ранее был недоступен в этом классе. Почему этот самолет уже называют новым стандартом - разбираемся в деталях.Читать далее