Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Дарья Климова

9 февраля 2026, 14:07

Toyota Yaris Cross 2026: полный привод и неожиданные результаты теста

Сравнение двух версий Toyota Yaris Cross: расход, динамика, комфорт и нюансы эксплуатации

Вышло исследование: новый Toyota Yaris Cross с двумя гибридными моторами удивил результатами тестов. Какой вариант выбрать, на что обратить внимание, и почему этот кроссовер может изменить представление о классе - подробности в материале.

Российских автолюбителей все чаще интересуют компактные кроссоверы с гибридными технологиями - и не зря. В условиях роста цен на топливо и ужесточения экологических требований такие модели становятся не просто модным трендом, а реальным способом экономить и получать новые впечатления от вождения. Toyota Yaris Cross 2026 года - как раз из этой категории. Его свежая версия с двумя вариантами гибридных силовых установок и возможностью полного привода уже вызвала немало споров среди экспертов и владельцев. Почему этот автомобиль стоит рассмотреть тем, кто ищет универсальный городской SUV, и какие подводные камни скрываются за привлекательными цифрами расхода?

Два гибрида: 116 или 130 сил - в чем разница

Yaris Cross после обновления 2024 года сохранил узнаваемый облик, но под капотом теперь можно выбрать между двумя гибридными моторами: 116 и 130 л.с. Оба построены на базе 1,5-литрового бензинового двигателя, но у старшей версии переработано управление, добавлен более мощный электромотор и новое трансмиссионное решение. Это дало не только прибавку в мощности, но и ощутимый рост крутящего момента - с 141 до 185 Нм. Как выяснил 110km.ru, реальных условиях это проявляется не столько в разгоне с места (разница всего полсекунды), сколько в уверенности при обгонах и маневрах на трассе. Особенно заметно преимущество 130-сильного варианта при интенсивном движении за городом, где запас тяги становится критически важным для безопасности.

Интересно, что несмотря на большую мощность, старший гибрид оказался экономичнее младшего. В городском цикле и на смешанных маршрутах расход топлива у 130-сильной версии составил 4,9 л/100 км против 5,6 л/100 км у 116-сильной. Причина проста: менее мощный мотор вынужден работать на пределе возможностей, особенно на высоких скоростях, что и приводит к увеличению аппетита. Впрочем, оба варианта способны удивить скромными цифрами, если не злоупотреблять резкими ускорениями и чаще использовать преимущества электродвижения в пробках и на коротких дистанциях.

Фото: Toyota

Практичность и комфорт: плюсы и минусы компоновки

Yaris Cross - это не просто приподнятый хэтчбек. Увеличенный на 30 мм клиренс, высокая посадка и длина кузова 4,18 метра делают его удобным для городских условий и парковки. Внутри - типичный для класса компромисс: спереди просторно даже для высоких водителей, а вот на втором ряду места впритык, особенно по ширине и для ног. Зато багажник приятно удивляет: от 367 до 400 литров в зависимости от конфигурации, а при сложенных сиденьях - до 1090 литров. Для повседневных задач этого более чем достаточно, а трансформация салона позволяет перевозить даже габаритные грузы.

Важная особенность - отсутствие сдвижной задней скамейки, как у некоторых конкурентов. Это решение позволило увеличить объем багажника, но для пассажиров с ростом выше 180 см дальние поездки могут быть не слишком комфортными. Впрочем, для семей с детьми или тех, кто чаще ездит вдвоем, этот нюанс не станет критичным.

Фото: Toyota

Технологии и управление: что изменилось в деталях

Внутри Yaris Cross встречает водителя лаконичной приборной панелью, крупным и удобным тачскрином, а также классическим блоком управления климатом - никаких сложных меню, все интуитивно понятно. В дорогих комплектациях доступен полноценный проекционный дисплей, который выводит основные данные прямо на лобовое стекло. Это редкость для сегмента и явный плюс в копилку модели.

Система безопасности Toyota Safety Sense теперь включает адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания в полосе, экстренное торможение и распознавание дорожных знаков. Последняя функция, правда, иногда ошибается, что стоит учитывать при движении по незнакомым маршрутам. К эргономике есть вопросы: некоторые кнопки расположены слишком низко и вне поля зрения, что может отвлекать в пути.

Динамика, полный привод и особенности хода

Yaris Cross с 130-сильным гибридом доступен с электрическим полным приводом AWD-i и стоит примерно на 10% дороже моноприводной версии. К передним колесам добавляется электромотор на задней оси, который помогает выбраться из сугроба или грязи, но не превращает кроссовер в полноценный внедорожник. Система работает автоматически, а при необходимости водитель может выбрать один из режимов - «Normal», «Trial» или «Snow».

В движении автомобиль радует плавностью и предсказуемостью. Автоматическая трансмиссия обеспечивает мягкие переключения, а гибридная связка работает почти незаметно. При резком ускорении двигатель все еще может «завывать», но этот эффект стал гораздо менее выраженным по сравнению с прошлыми поколениями. Управляемость типична для класса: руль легкий, но не слишком информативный, подвеска плотная, но не жесткая. На скоростях выше 100 км/ч в салоне сохраняется приемлемый уровень шума - 69,8 дБА для старшей версии.

Фото: Toyota

Цены, комплектации и итоговые впечатления

Yaris Cross не претендует на звание самого доступного кроссовера: стартовая цена в Германии начинается от 27 640 евро, а в топовых комплектациях стоимость приближается к 40 тысячам. Однако уже в базе есть гибридная установка и автомат, что редко встречается у конкурентов. Всего предлагается семь уровней оснащения, и каждый найдет вариант под свои задачи и бюджет.

Выбор между двумя гибридными моторами зависит от приоритетов: если важна экономия и спокойная езда - подойдет 116-сильный вариант. Тем, кто часто ездит по трассе и ценит уверенность при обгонах, стоит доплатить за 130-сильный гибрид. В любом случае, Yaris Cross демонстрирует, что компактный SUV может быть не только практичным, но и технологичным, а расход топлива - приятно удивлять даже скептиков.

Упомянутые модели: Toyota Yaris Cross
Упомянутые марки: Toyota
