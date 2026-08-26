Настоящая Toyota по цене «Гранты Спорт»: какой кроссовер могут привезти в Россию дешевле Haval и Geely

Почему эксперты считают Yaris Cross интересной альтернативой Haval и Geely на рынке

В России начали предлагать Toyota Yaris Cross по цене от 1,6 млн рублей с учетом всех сборов и документов. Это предложение выделяется на фоне подорожавших китайских кроссоверов и может изменить расстановку сил в сегменте доступных городских SUV.

Появление Toyota Yaris Cross на российском рынке может стать заметным событием для тех, кто ищет доступный и надежный кроссовер. Теперь эту модель можно заказать «под ключ» из Японии по цене от 1,6 млн рублей, что уже включает доставку, пошлины, утильсбор, ЭПТС и СБКТС. Такой подход позволяет избежать скрытых расходов и получить автомобиль с полным пакетом документов, что особенно важно в условиях нестабильного рынка.

Владивостокские автосалоны предлагают Yaris Cross в комплектации Z Adventure с правым рулем, 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 120 л.с., вариатором Direct Shift и передним приводом. Цена на такую версию начинается от 1 555 000 рублей. Для сравнения, новые кроссоверы китайских брендов, официально представленные в России, стоят заметно дороже. Например, Changan CS35 Max стартует с 2 599 900 рублей, Geely Cityray - минимум с 2 849 990 рублей, а Haval Jolion с роботизированной коробкой - от 2 449 000 рублей.

Эксперты отмечают, что интерес к японским автомобилям с правым рулем в России сохраняется, несмотря на конкуренцию со стороны китайских марок. Причина - репутация Toyota в плане надежности и ликвидности на вторичном рынке. Кроме того, покупатели получают возможность выбрать комплектацию и технические параметры, которые не всегда доступны у официальных дилеров.

Ранее на российском рынке уже появлялись бюджетные японские модели, такие как Toyota Corolla Axio, которую также можно заказать из Японии по цене от 1 435 000 рублей. Такой тренд указывает на растущий спрос на альтернативные варианты поставки автомобилей, особенно на фоне ограниченного выбора среди новых машин. Кстати, интерес к необычным и выгодным предложениям на рынке не ограничивается только автомобилями: например, недавно внимание привлекла модель JAWA 300 FORTY TWO с современными технологиями, что подтверждает стремление россиян искать нестандартные решения.

Появление Toyota Yaris Cross по цене ниже китайских конкурентов может изменить баланс в сегменте городских кроссоверов. Важно учитывать, что такие автомобили поставляются с правым рулем, что подходит не всем, однако для многих покупателей это не является критичным. В условиях роста цен на новые машины и ограниченного ассортимента, подобные предложения выглядят особенно актуально. Кроме того, Toyota традиционно отличается простотой обслуживания и высоким спросом на вторичном рынке, что делает покупку Yaris Cross долгосрочно выгодной инвестицией.