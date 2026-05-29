Автор: Дарья Климова

29 мая 2026, 14:14

Toyota меняет ручки на дверях своих моделей, чтобы зимой не было проблем

Toyota представила патент на инновационную дверную ручку, которая может изменить подход к безопасности и удобству в автомобилях. Мало кто знает, что привычные выдвижные механизмы часто подводят зимой и при авариях. Почему новая разработка японцев может стать стандартом для рынка - объясняем, что изменится и какие плюсы ждут водителей.

Для российских автомобилистов новость о патенте Toyota на новую дверную ручку может оказаться по-настоящему значимой. В условиях суровой зимы и частых аварий на дорогах именно такие детали способны влиять на безопасность и комфорт каждого водителя. Японский автогигант решил устранить главные недостатки современных выдвижных ручек, которые часто становятся причиной неудобств и даже опасных ситуаций.

В последние годы выдвижные дверные ручки стали модным трендом, но их конструкция вызывает немало нареканий. Водители жалуются на то, что зимой механизм может замерзнуть, а при аварии дверь бывает невозможно открыть снаружи, если электроника выходит из строя. Toyota предложила принципиально иной подход: в неактивном положении ручка полностью сливается с кузовом, а при необходимости часть механизма уходит внутрь двери, образуя удобное углубление для пальцев. Такой хват, по словам инженеров, интуитивно понятен и надежен даже в стрессовой ситуации.

Фото: Toyota

Особое внимание уделено безопасности при боковых столкновениях. В отличие от обычных выдвижных ручек, которые при сильном ударе могут продавиться внутрь салона и нанести травмы, новая конструкция Toyota оснащена ослабленными зонами. При критической нагрузке ручка ломается строго в заданных точках, не проникая в салон и не создавая дополнительной угрозы для пассажиров. Это решение может стать важным шагом вперед для всей отрасли, ведь безопасность остается главным приоритетом для большинства покупателей.

Пока компания не раскрывает, на каких моделях и когда появится новая система. Однако сам факт публикации патента в США говорит о серьезных намерениях внедрить технологию в серийное производство. Инженеры Toyota активно ищут способы сделать автомобили не только более современными, но и практичными для реальных условий эксплуатации. Кстати, интерес к деталям интерьера и новым решениям в конструкции проявляют и другие производители: например, недавно отечественный бренд представил обновленный салон с акцентом на эргономику и безопасность, подробнее об этом можно узнать в материале о свежих изменениях в салоне нового внедорожника.

Для справки: выдвижные ручки впервые массово появились на электромобилях, где важна аэродинамика и минимизация выступающих элементов. Однако в условиях российского климата такие решения часто приводят к замерзанию механизма и невозможности открыть дверь. Новая разработка Toyota может стать компромиссом между современным дизайном и реальной практичностью. Если технология действительно оправдает ожидания, другие производители могут быстро перенять этот опыт. Важно помнить, что даже небольшие изменения в конструкции способны существенно повысить уровень безопасности и удобства для водителей и пассажиров.

