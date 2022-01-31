Toyota запатентовала в России новый кроссовер
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
В основе Toyota Corolla Cross лежит платформа TNGA-C. В моторную гамму входит 1,8-литровый бензиновый мотор и гибридная установка на базе этого же агрегата. Трансмиссия: вариатор, привод – передний или полный. В Японии автомобиль стоит минимум 2,4 млн иен или 1,6 млн рублей в пересчете по текущему курсу.
Однако, оформление патента на Toyota Corolla Cross вовсе не гарантирует, что кроссовер появится на российском рынке. Это обычная практика для автопроизводителей, которые защищают авторским правом дизайн своих моделей по всему миру. Сейчас в модельной линейке Toyota в России есть только одна модель со словом Corolla в названии – это классический седан двенадцатого поколения.
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