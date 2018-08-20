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20 августа 2018, 21:50
Toyota заплатит 242 млн долларов за одно ДТП
Суд Далласа (Техас, США) обязал компанию Toyota выплатить штраф в размере 242 млн долларов из-за конструктивной особенности передних сидений, которая в результате ДТП стали причиной серьезных травм пассажиров.
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Присяжные согласились с доводами адвоката и постановили выплатить 144 млн долларов пострадавшей семье в качестве покрытия расходов на лечение, реабилитацию, а также на компенсацию морального ущерба. Общая сумма выплат составит 242 млн долларов, включая штраф, наложенный на компанию за то, что она не предупреждала своих клиентов о возможной опасности.
Представитель Toyota Эрик Бут заявил, что компания уважает решение суда присяжных. Однако, по мнению японского автопроизводителя, полученные травмы стали следствием тяжелой аварии, а не недостатков в конструкции или сборке конкретного автомобиля.
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