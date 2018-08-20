243
20 августа 2018, 21:50

Toyota заплатит 242 млн долларов за одно ДТП

Суд Далласа (Техас, США) обязал компанию Toyota выплатить штраф в размере 242 млн долларов из-за конструктивной особенности передних сидений, которая в результате ДТП стали причиной серьезных травм пассажиров.
^
Ранее мы писали
Российский офис Toyota объявил о начале отзывной кампании в отношении трех моделей Lexus: IS, ES и GX. Причиной ...
Читать далее
Инцидент произошел два года назад. В седан Lexus ES300 2002 года выпуска сзади врезался другой автомобиль. Пассажиры «Лексуса», в том числе двое маленьких детей, получили серьезные травмы. По мнению представителей пострадавшей стороны, причиной тяжелых последствий стал конструктивный дефект спинок передних кресел. Они спроектированы таким образом, чтобы максимально защитить передних пассажиров от хлыстовых травм. При этом таят угрозу для пассажиров второго ряда. 

Присяжные согласились с доводами адвоката и постановили выплатить 144 млн долларов пострадавшей семье в качестве покрытия расходов на лечение, реабилитацию, а также на компенсацию морального ущерба. Общая сумма выплат составит 242 млн долларов, включая штраф, наложенный на компанию за то, что она не предупреждала своих клиентов о возможной опасности.

Представитель Toyota Эрик Бут заявил, что компания уважает решение суда присяжных. Однако, по мнению японского автопроизводителя, полученные травмы стали следствием тяжелой аварии, а не недостатков в конструкции или сборке конкретного автомобиля.

Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест
Автоправо-ГИБДД Лексус ЕС
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Lexus ES
Подскажите кто нибудь, у меня лексус ес 330 2003год декабрь месяц выпуска. При включенном зажигании не загораются лампочки (VSC) TRAC что это значит.
Олег
Тест Lexus ES300h: комфорт и экология
"Возьмем, к примеру, Lexus ES300h. Его традиционный двигатель располагает «табуном» в 161 лошадь при объеме 2,5 литра. Электродвигатель на пике мощности готов добавить еще 143 л.с. (по данным производителя) . Правда, в сумме система дает не 304 силы, а всего 205 л.с. – видимо, оба двигателя не могут ...
Александр
Lexus ES Luxury
Элегантный, мощный и динамичный автомобиль. Гармонично сочетаются панорамный потолок с двумя люками и просторный кожаный салон. Комплектация Luxury говорит сама за себя.
1956
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Lexus Автомудрость Lexus АвтоПитер Lexus Дизайн и тюнинг Lexus Новинки и концепт кары Lexus Новости и акции автосалонов Lexus Автосалоны и дилеры марки Lexus Аренда и прокат авто марки Lexus Автоклубы и форумы автозавчастей марки Lexus Автосервисы и магазины автозапчастей марки Lexus
Главные материалы
Тест-драйв Skoda Kodiaq 2.0 TSI: берем лучшее
Почем предлагают «бэушные» Range Rover?
Пользуетесь ли вы каршерингом?
Голосовать
Продажа Lexus ES
Объявления о продаже Lexus ES
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Toyota заплатит 242 млн долларов за одно ДТП
{{material_123416}}Инцидент произошел два года назад. В седан Lexus ES300 2002 года выпуска сзади врезался другой автомобиль. Пассажиры «Лексуса», в том числе двое маленьких детей, получили серьезные травмы. По мнению представителей пострадавшей стороны, причиной тяжелых последствий стал конструктивный дефект спинок передних кресел. Они спроектированы таким образом, чтобы максимально защитить передних пассажиров от хлыстовых травм. При этом таят угрозу для пассажиров второго ряда. Присяжные согласились с доводами адвоката и постановили выплатить 144 млн долларов пострадавшей семье в качестве покрытия расходов на лечение, реабилитацию, а также на компенсацию морального ущерба. Общая сумма выплат составит 242 млн долларов, включая штраф, наложенный на компанию за то, что она не предупреждала своих клиентов о возможной опасности.Представитель Toyota Эрик Бут заявил, что компания уважает решение суда присяжных. Однако, по мнению японского автопроизводителя, полученные травмы стали следствием тяжелой аварии, а не недостатков в конструкции или сборке конкретного автомобиля.
2018-08-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Нальчик Дзержинск Симферополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG