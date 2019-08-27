27 августа 2019, 16:35
Toyota запускает в России собственный лизинг
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Фото: Toyota
Российский офис Toyota объявил об открытии компании ООО «Тойота Лизинг», которая будет предоставлять услуги финансового лизинга автомобилей Toyota и Lexus для организаций и индивидуальных предпринимателей.
Фото: Toyota
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ООО «Тойота Лизинг» - это дочерняя структура АО «Тойота Банк», входящая в группу компаний Toyota. АО «Тойота Банк» — первый банк автопроизводителя в России. Он был был основан в 2007 году и специализируется на программах розничного автокредитования и корпоративного кредитования официальных дилеров Toyota и Lexus.
Потенциальные клиенты Toyota Leasing и Lexus Leasing смогут оптимизировать свои расходы по новым лизинговым контрактам и выстроить прозрачную схему финансирования. Одновременно им предложат программы страхования, разработанные специально для ООО «Тойота Лизинг».
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
Соглашусь с многими здесь описавшимися, что машина действительно отличная и классная. Езжу на ней уже больше пяти лет и, могу сказать, надежней машины у меня ещё не было. Говорю так, потому что за весь период эксплуатации, я практически не ездил на СТО за ремонтом. Просто планово поменяла на 90 тыс. ...
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