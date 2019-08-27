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27 августа 2019, 16:35

Toyota запускает в России собственный лизинг

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Фото: Toyota
Российский офис Toyota объявил об открытии компании ООО «Тойота Лизинг», которая будет предоставлять услуги финансового лизинга автомобилей Toyota и Lexus для организаций и индивидуальных предпринимателей.
Toyota запускает в России собственный лизинг

Фото: Toyota

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Вновь созданная ООО «Тойота Лизинг» будет работать под брендами Toyota Leasing и Lexus Leasing. Компания разработала несколько разных финансовых программ в зависимости от потребностей малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, а также специальное предложение для крупного бизнеса. Клиенты смогут выбрать наиболее комфортный размер аванса и срока лизинга. Компания, со своей стороны, гарантирует оперативное рассмотрение документов для проведения лизинговой сделки.

ООО «Тойота Лизинг» - это дочерняя структура АО «Тойота Банк», входящая в группу компаний Toyota. АО «Тойота Банк» — первый банк автопроизводителя в России. Он был был основан в 2007 году и специализируется на программах розничного автокредитования и корпоративного кредитования официальных дилеров Toyota и Lexus.

Потенциальные клиенты Toyota Leasing и Lexus Leasing смогут оптимизировать свои расходы по новым лизинговым контрактам и выстроить прозрачную схему финансирования. Одновременно им предложат программы страхования, разработанные специально для ООО «Тойота Лизинг».

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Отзывы по теме
Форум Toyota Land Cruiser
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
MichaMeL
Форум Toyota Yaris
купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
aglushkov1950@mail.ru
Форум Toyota Avensis Verso
Соглашусь с многими здесь описавшимися, что машина действительно отличная и классная. Езжу на ней уже больше пяти лет и, могу сказать, надежней машины у меня ещё не было. Говорю так, потому что за весь период эксплуатации, я практически не ездил на СТО за ремонтом. Просто планово поменяла на 90 тыс. ...
Славик
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Toyota запускает в России собственный лизинг
{{material_127321}}Вновь созданная ООО «Тойота Лизинг» будет работать под брендами Toyota Leasing и Lexus Leasing. Компания разработала несколько разных финансовых программ в зависимости от потребностей малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, а также специальное предложение для крупного бизнеса. Клиенты смогут выбрать наиболее комфортный размер аванса и срока лизинга. Компания, со своей стороны, гарантирует оперативное рассмотрение документов для проведения лизинговой сделки.ООО «Тойота Лизинг» - это дочерняя структура АО «Тойота Банк», входящая в группу компаний Toyota. АО «Тойота Банк» — первый банк автопроизводителя в России. Он был был основан в 2007 году и специализируется на программах розничного автокредитования и корпоративного кредитования официальных дилеров Toyota и Lexus.Потенциальные клиенты Toyota Leasing и Lexus Leasing смогут оптимизировать свои расходы по новым лизинговым контрактам и выстроить прозрачную схему финансирования. Одновременно им предложат программы страхования, разработанные специально для ООО «Тойота Лизинг».
2019-08-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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