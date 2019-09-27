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27 сентября 2019, 00:34

Toyota завершила поставки Prius в Россию

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Гибридные хэтчбеки Toyota Prius больше не планируют поставлять на отечественный рынок. Автомобиль исчез с официального российского сайта марки. Причиной стал крайне низкий спрос. За весь 2018 год было куплено лишь 23 экземпляра.
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Портал Wroom со ссылкой на российский офис Toyota сообщает, что продажи гибридного хэтчбека Prius в нашей стране возобновлять не планируют. Модель четвертого поколения появилась у нас весной 2017 года. В первый год дилеры реализовали немного – всего 208 экземпляров. Но в 2018-м продажи и вовсе свелись к считанным единицам. За весь прошлый год было продано только 23 автомобиля. Одной из причин низкого спроса стала довольно высокая цена Toyota Prius – минимум 2,3 млн рублей при суммарной отдаче гибридной установки в 122 л.с.

Гибридный хэтчбек Toyota Prius четвертого поколения дебютировал четыре года назад. Тогда модель получила чересчур яркий дизайн, который оценили далеко не все. Это не замедлило сказаться на ее продажах. Даже в США они упали на 30%. Поэтому в ходе рестайлинга, прошедшего осенью 2018 года, хэтчбеку смягчили резкие контуры оптики и бамперов. Автомобиль сохранил стиль, но стал выглядеть не столь экстравагантно. Кроме того, Prius получил опциональный полный привод. 

Публике новинку показали в ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе. Продажи стартовали весной 2019 года. Но до России рестайлинговый хэтчбек так и не добрался. Тем не менее, в салонах российских дилеров продолжают продавать гибридные версии кроссоверов Lexus.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Toyota Prius
Как и все машины марки Тойота, Тойота Приус достаточно комфортный и дорогой автомобиль. У меня Тойота Приус 2006 г.в., стоит гибридный двигатель, т.е. батареи заряжаются при езде и торможении и можно ехать вообще на электричестве. В общем, очень экономичная машинка - малый расход бензина. Единственное ...
Леонид
Со скромным аппетитом: 5 самых экономичных автомобилей
Поверхностная статейка. Автор - лентяй. Есть десяток серийных и недорогих авто с расходом от 3.2 до 4.6 л/ 100км. А Приус, вообще не в тему! Про гибриды можно отдельную статью сделать, это интереснее и объемнее получится. Короче, статья на сделана на "отмаз". Автора "на мыло"
Михаил Присмотров
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Удивлю? Уже 5 лет и пробег 135000 км без серьезных поломок на Great Wall Hover H5. Очень доволен и зимой, и летом!!!
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Toyota завершила поставки Prius в Россию
{{material_119620}}Портал Wroom со ссылкой на российский офис Toyota сообщает, что продажи гибридного хэтчбека Prius в нашей стране возобновлять не планируют. Модель четвертого поколения появилась у нас весной 2017 года. В первый год дилеры реализовали немного – всего 208 экземпляров. Но в 2018-м продажи и вовсе свелись к считанным единицам. За весь прошлый год было продано только 23 автомобиля. Одной из причин низкого спроса стала довольно высокая цена Toyota Prius – минимум 2,3 млн рублей при суммарной отдаче гибридной установки в 122 л.с.Гибридный хэтчбек Toyota Prius четвертого поколения дебютировал четыре года назад. Тогда модель получила чересчур яркий дизайн, который оценили далеко не все. Это не замедлило сказаться на ее продажах. Даже в США они упали на 30%. Поэтому в ходе рестайлинга, прошедшего осенью 2018 года, хэтчбеку смягчили резкие контуры оптики и бамперов. Автомобиль сохранил стиль, но стал выглядеть не столь экстравагантно. Кроме того, Prius получил опциональный полный привод. Публике новинку показали в ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе. Продажи стартовали весной 2019 года. Но до России рестайлинговый хэтчбек так и не добрался. Тем не менее, в салонах российских дилеров продолжают продавать гибридные версии кроссоверов Lexus.
2019-09-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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