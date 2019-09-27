27 сентября 2019, 00:34
Toyota завершила поставки Prius в Россию
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Гибридные хэтчбеки Toyota Prius больше не планируют поставлять на отечественный рынок. Автомобиль исчез с официального российского сайта марки. Причиной стал крайне низкий спрос. За весь 2018 год было куплено лишь 23 экземпляра.
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Гибридный хэтчбек Toyota Prius четвертого поколения дебютировал четыре года назад. Тогда модель получила чересчур яркий дизайн, который оценили далеко не все. Это не замедлило сказаться на ее продажах. Даже в США они упали на 30%. Поэтому в ходе рестайлинга, прошедшего осенью 2018 года, хэтчбеку смягчили резкие контуры оптики и бамперов. Автомобиль сохранил стиль, но стал выглядеть не столь экстравагантно. Кроме того, Prius получил опциональный полный привод.
Публике новинку показали в ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе. Продажи стартовали весной 2019 года. Но до России рестайлинговый хэтчбек так и не добрался. Тем не менее, в салонах российских дилеров продолжают продавать гибридные версии кроссоверов Lexus.
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Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
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Отзывы по теме
Как и все машины марки Тойота, Тойота Приус достаточно комфортный и дорогой автомобиль. У меня Тойота Приус 2006 г.в., стоит гибридный двигатель, т.е. батареи заряжаются при езде и торможении и можно ехать вообще на электричестве. В общем, очень экономичная машинка - малый расход бензина. Единственное ...
Поверхностная статейка. Автор - лентяй. Есть десяток серийных и недорогих авто с расходом от 3.2 до 4.6 л/ 100км. А Приус, вообще не в тему! Про гибриды можно отдельную статью сделать, это интереснее и объемнее получится. Короче, статья на сделана на "отмаз". Автора "на мыло"
Удивлю? Уже 5 лет и пробег 135000 км без серьезных поломок на Great Wall Hover H5. Очень доволен и зимой, и летом!!!
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