Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

21 ноября 2025, 20:22

Японский автогигант удивил рынки: новые аккумуляторы обещают революцию или конец эры электрокаров?

Toyota раскрыла срок службы своих новых твердотельных аккумуляторов. Компания утверждает, что они смогут работать до 40 лет. Это в четыре раза дольше, чем у современных литий-ионных батарей. Новость вызвала бурные обсуждения среди экспертов. Что это значит для будущего электромобилей? Ответ не так однозначен, как кажется.

В последние годы автолюбители и эксперты с надеждой смотрят на твердотельные аккумуляторы, считая их ключом к будущему электромобилей. Однако до сих пор оставался открытым вопрос: насколько долговечными окажутся эти инновационные батареи? В июле прошлого года этот вопрос активно обсуждался в профессиональном сообществе, и вот теперь японский автогигант Toyota решил пролить свет на ситуацию.

По информации autoevolution, компания заявила, что ее твердотельные аккумуляторы смогут прослужить до 40 лет. Для сравнения, современные литий-ионные батареи, которые используются в большинстве электромобилей, выдерживают примерно 10 лет эксплуатации. Таким образом, речь идет о четырехкратном увеличении срока службы. На первый взгляд, это кажется настоящим прорывом, который способен изменить всю индустрию.

Однако не все так однозначно. Если взглянуть глубже, столь длительный срок службы может поставить под сомнение экономическую целесообразность массового перехода на электромобили. Ведь если аккумулятор способен работать несколько десятилетий, это может привести к снижению спроса на новые автомобили и комплектующие. Кроме того, возникает вопрос: насколько быстро производители смогут внедрить такие технологии в массовое производство и сделать их доступными для широкого круга покупателей?

Эксперты отмечают, что подобные заявления могут стать как стимулом для развития рынка, так и поводом для пересмотра стратегий автоконцернов. Ведь если твердотельные батареи действительно окажутся настолько долговечными, это изменит не только подход к эксплуатации электромобилей, но и всю структуру автомобильного рынка. Впрочем, пока остается дождаться реальных результатов испытаний и первых серийных моделей с такими аккумуляторами.

Упомянутые марки: Toyota
