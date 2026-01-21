Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

21 января 2026, 19:55

В Узбекистане назрел спор: Tracker против Chery — что лучше в 2026 году по мнению водителей

Неожиданные мнения и реальные истории владельцев – кто победит?

Водители спорят, какой автомобиль выгоднее и надежнее. Одни выбирают комфорт, другие - простоту ремонта. Мнения разделились, а аргументы порой удивляют. Решение не так очевидно, как кажется.

В автомобильном сообществе Узбекистана разгорелась настоящая битва мнений: что лучше - Tracker или Chery? Более четырех сотен комментариев, десять историй из жизни и ни одного точного ответа. Каждый участник дискуссии уверен в своей правоте, а аргументы порой звучат весьма неожиданно.

Все водители уверены, что Chery выигрывает в плане оснащения и комфорта. Мол, внутри все продумано, материалы комфортные, гарантия - целых 100 тысяч километров или пять лет. Но тут же всплывают тревожные истории: у кого-то кондиционер вышел из строя через неделю, у других - проблемы с коробкой передачи. Покупка Chery, по их словам, сродни игре в рулетку: повезет - будет радость, не повезет - головная боль.

Сторонники Tracker получают простоту обслуживания и меньшие потери при перепродаже. В Узбекистане, как говорят, найти запчасти и мастеров для этой модели проще, а на вторичном рынке Tracker держит цену лучше, чем китайские конкуренты. Однако и тут не все гладко: жалуются на жесткую подвеску, слабый мотор и шум на трассе. Один из водителей признался, что продал свой Tracker спустя три месяца - просто не выдержал.

Есть и те, кто не видит смысла сравнивать между двумя моделями. Они советуют обратить внимание на электромобили или корейские бренды, которые, по их мнению, предлагают более сбалансированные решения. Но большинство все равно возвращается к спору: что важнее — комфорт и современные возможности или надежность и простота обслуживания?

Любопытно, что многие участники обсуждения признают: их опыт владения китайскими машинами осуществляется не более года. Этого, конечно, мало для серьезных выводов, но именно такие истории чаще всего и звучат в спорах. Кто-то выбирает Chery из прагматизма – гарантия, сервис, приятный салон. Другие выбирают Tracker, чтобы не терять деньги при быстрой перепродаже.

Встречаются и совсем неожиданные мнения. Например, один из водителей признался, что после тест-драйва Chery у него не осталось сомнений — разница с Tracker, по его словам, «небо и земля». Другой, напротив, уверен: никакие навороты не заменят надежность, а у Chery слишком много слабых мест.

В итоге голоса разделились почти поровну. Верный совет при выборе, это обязательно проводит тест-драйв перед покупкой, чтобы понять, какая машина действительно подходит именно вам. 

Упомянутые модели: Chevrolet Tracker
Упомянутые марки: Chery, Chevrolet
