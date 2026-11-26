26 ноября 2026, 21:17
TrailManor: дома на колесах, которые легко перевозить и удобно раскладывать на природе
TrailManor: дома на колесах, которые легко перевозить и удобно раскладывать на природе
TrailManor — это уникальные дома на колесах, которые в сложенном виде компактны для транспортировки, а на стоянке превращаются в полноценное жилье для всей семьи. Разбираемся, как устроены эти прицепы, сколько стоят и почему они так популярны среди любителей автопутешествий.
В мире домов на колесах есть два лагеря: одни предпочитают роскошные автодома с максимальным набором удобств, другие предпочитают минимализм и компактность. Но есть и золотая середина — именно она представляет собой TrailManor, американского производителя, который с 1983 года предлагает необычные прицепы для путешествий.
TrailManor — это не просто очередной бренд. Его история началась с желания создать прицеп, который был бы легким, с выдвижными стенами и подходящий для буксировки обычным легким автомобилем. Первый прототип получил имя Нокомис, а сегодня компания выпускает пять моделей с разными планировками, чтобы каждый мог найти вариант по душе.
Главная фишка TrailManor — трансформация. В транспортном положении прицепы занимают минимум места: например, самая большая серия 3124 имеет длину 5,5 м и высоту 2,1 м. Но стоит приехать на стоянку, и за считанные минуты конструкция превращается в просторный дом длиной 8,6 м и высотой почти 3 м. Весит такой прицеп около 1450 кг, что позволяет буксировать его даже кроссоверами и минивэнами.
Механизм раскладывания — отдельная гордость TrailManor. Здесь сочетаются пружинные механизмы, выдвижные и подъемные элементы. Крыша поднимается, торцевые части раздвигаются, и буквально за 10-15 минут вы создали полноценное жилье со стенами и хорошей теплоизоляцией. Это особенно важно для тех, кто любит путешествовать не только летом, но и в межсезонье.
Флагманская модель — TrailManor 2720. В сложенном виде ее длина составляет 6,1 м, а в разложенном — 7,4 м. Высота в «боевом» положении — 2,95 м, а внутри — 1,93 м свободное пространство по высоте. Вариант с планировкой QB рассчитан на шестерых гостей — отличный выбор для семейных поездок или компаний друзей.
Внутри TrailManor 2720QB есть все необходимое: две спальные зоны по краям, которые днем превращаются в гостиные, кухня с трехконфорочной плиткой, холодильник и рабочая поверхность, вместительные шкафы, полноценная ванная комната с душем и туалетом. Для удобства предусмотрены обогреватель, кондиционер, светодиодное освещение, а также подготовка для установки солнечных панелей и напольных систем.
Стоит отметить, что все элементы интерьера в сложном состоянии компактно размещаются внутри корпуса, а после раскладывания требуется минимальная сборка — даже стену души необходимо установить вручную. Но это плата за мобильность и компактность.
Вопрос цены всегда актуален. Новый TrailManor 2720QB 2026 года стоит около 3,2 миллиона рублей. Меньшие модели обойдутся дешевле, а самые большие — дороже. Цена зависит от комплектации, дилера и выбранных опций.
TrailManor — отличный выбор для тех, кто хочет путешествовать с комфортом, но не готов мириться с габаритами классических автодомов. Компактность на дороге, простор на стоянке и возможность ночевать в любое время года делают эти прицепы настоящей находкой для автотуристов.
Если вы ищете дом на колесах, которому не требуется мощный внедорожник для буксировок, но при этом он предлагает максимальный комфорт на природе — TrailManor обязательно обратит на себя внимание. И еще, будьте готовы к вопросам и восхищенным взглядам: такие трансформеры всегда в центре внимания.
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