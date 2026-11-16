«Ростсельмаш» обошел конкурентов: самый мощный трактор России взял гран-при

16 ноября 2026, 14:53
580 сил и лучший дизайн: чем удивил самый мощный российский трактор 2026 года
580 сил и лучший дизайн: чем удивил самый мощный российский трактор 2026 года
Прототип «Ростсельмаш 3580» занял первое место в категории «Транспортный дизайн». Модель входит в количество новинок 2026 года. Дизайнерские решения уже доведены до серийного выпуска с минимальной доработкой.
На конкурс выставили модель из числа новинок 2026 года; дизайнерские решения для нее, по сообщению компании, довели до серийного выпуска с минимальной доработкой. Сам прототип «Ростсельмаш 3580» занял первое место в категории «Транспортный дизайн» конкурса «Промышленный дизайн». В 2026 году трактор также заявлен как главная премьера «Ростсельмаша» и самая мощная сельскохозяйственная машина российского производства. Он открывает новую серию 3000, в которую войдут машины мощностью от 440 до 580 л. с.
Над внешностью машины работала команда «РСМ Дизайн». Ей требовалось увязать компоновку с узлами сторонних поставщиков и сохранить фирменный облик. Его задают общая цветовая схема и выразительные формы; световые приборы марки завершают образ. Благодаря этому трактор визуально сочетается с комбайнами и строительной техникой «Ростсельмаш».
При проектировании учитывали и практические задачи: обзорность и доступ к узлам при обслуживании. Для тяжелой машины это не декоративные детали: они влияют на повседневную работу и сервис.
«Ростсельмаш 3580» - отечественный трактор мощностью 580 л. с. с двигателем КАМАЗ. Как сообщал «АиФ - Башкортостан», модель оснащается автоматической трансмиссией RSM PowerShift, разработанной «Ростсельмашем» совместно с МГТУ имени Н. Э. Баумана. Для коробки указана схема с 16 передачами переднего и 4 передачами заднего хода. Полный цикл полевых испытаний планировали провести в 2025-2026 годах; подтверждения его завершения в имеющихся сведениях нет.
Трактор стал флагманом новой серии 3000, рассчитанной на диапазон мощности от 440 до 580 л. с. и крупные хозяйства с площадью пашни от 2000 га. В 2026 году «Ростсельмаш» также планировал представить 3580 на выставке «ЮГАГРО» в Краснодаре. Тракторные агрегаты применялись и в самоходной дорожной технике.
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