Бюджетный день с сюрпризом: аграрии перекрыли город и вывели тяжелую технику – чем ответит власть?

Тракторы в центре Лондона: фермеры игнорируют запрет полиции на протест

В столице Великобритании фермеры устроили акцию с тракторами. Запрет полиции не остановил протестующих. Власти оказались в сложной ситуации. Чем закончится противостояние – пока не известно.

В самом сердце Лондона разгорелся неожиданный конфликт: фермеры, несмотря на прямой запрет полиции, вывели свои трактора к зданию парламента. Причиной стала инициатива властей по изменению налогообложения наследства, которая, по мнению аграриев, может поставить под угрозу существование семейных хозяйств.

Как сообщает Dailymail, еще накануне вечером столичная полиция объявила о введении ограничений на въезд сельскохозяйственной техники в район Уайтхолла. Однако утром следующего дня более десятка тракторов уже стояли у стен парламента, полностью блокируя движение в час пик. Гудки машин сливались с возмущенными выкриками, а полицейские наблюдали за происходящим, не вмешиваясь.

Среди участников акции были как опытные фермеры, так и молодежь, обеспокоенная будущим отрасли. Один из молодых протестующих держал плакат с извинениями перед жителями Лондона, подчеркивая, что борется за свое будущее. Многие отмечали, что новые налоговые правила могут привести к разорению семейных ферм, а значит, и к потере рабочих мест для целых поколений.

Власти объяснили запрет на въезд тракторов опасениями по поводу возможных перебоев в работе экстренных служб и бизнеса. Тем не менее, протестующие не отступили: к акции присоединились даже те, кто решил добавить немного иронии – один из фермеров приехал в костюме Санта-Клауса, украсив свой трактор елкой и списком «непослушных» политиков.

Ситуация обострилась на фоне обсуждения новых налоговых инициатив, которые предусматривают введение 20-процентной ставки на наследуемые сельскохозяйственные земли и предприятия стоимостью свыше миллиона фунтов. По мнению фермеров, такие меры могут окончательно подорвать экономику отрасли, уже страдающей от роста издержек, нестабильных цен и последствий климатических изменений.

В декабре прошлого года аналогичная акция уже проходила в центре Лондона, когда тысячи аграриев выстроились вдоль Уайтхолла, выражая недовольство политикой правительства. Сейчас же протест приобрел новый масштаб: несмотря на жесткие меры полиции, фермеры не намерены отступать и требуют от властей пересмотра спорных инициатив.

Пока неизвестно, приведет ли эта акция к изменению позиции правительства, однако очевидно, что игнорировать требования аграриев уже не получится. Протесты с использованием тяжелой техники становятся все более заметным инструментом давления на власть, а вопрос продовольственной безопасности и поддержки сельского хозяйства выходит на первый план в политической повестке страны.