Бюджетный день с сюрпризом: аграрии перекрыли город и вывели тяжелую технику – чем ответит власть?

26 ноября 2025, 14:35
Тракторы в центре Лондона: фермеры игнорируют запрет полиции на протест
В столице Великобритании фермеры устроили акцию с тракторами. Запрет полиции не остановил протестующих. Власти оказались в сложной ситуации. Чем закончится противостояние – пока не известно.
В самом сердце Лондона разгорелся неожиданный конфликт: фермеры, несмотря на прямой запрет полиции, вывели свои трактора к зданию парламента. Причиной стала инициатива властей по изменению налогообложения наследства, которая, по мнению аграриев, может поставить под угрозу существование семейных хозяйств.
Как сообщает Dailymail, еще накануне вечером столичная полиция объявила о введении ограничений на въезд сельскохозяйственной техники в район Уайтхолла. Однако утром следующего дня более десятка тракторов уже стояли у стен парламента, полностью блокируя движение в час пик. Гудки машин сливались с возмущенными выкриками, а полицейские наблюдали за происходящим, не вмешиваясь.
Среди участников акции были как опытные фермеры, так и молодежь, обеспокоенная будущим отрасли. Один из молодых протестующих держал плакат с извинениями перед жителями Лондона, подчеркивая, что борется за свое будущее. Многие отмечали, что новые налоговые правила могут привести к разорению семейных ферм, а значит, и к потере рабочих мест для целых поколений.
Власти объяснили запрет на въезд тракторов опасениями по поводу возможных перебоев в работе экстренных служб и бизнеса. Тем не менее, протестующие не отступили: к акции присоединились даже те, кто решил добавить немного иронии – один из фермеров приехал в костюме Санта-Клауса, украсив свой трактор елкой и списком «непослушных» политиков.
Ситуация обострилась на фоне обсуждения новых налоговых инициатив, которые предусматривают введение 20-процентной ставки на наследуемые сельскохозяйственные земли и предприятия стоимостью свыше миллиона фунтов. По мнению фермеров, такие меры могут окончательно подорвать экономику отрасли, уже страдающей от роста издержек, нестабильных цен и последствий климатических изменений.
В декабре прошлого года аналогичная акция уже проходила в центре Лондона, когда тысячи аграриев выстроились вдоль Уайтхолла, выражая недовольство политикой правительства. Сейчас же протест приобрел новый масштаб: несмотря на жесткие меры полиции, фермеры не намерены отступать и требуют от властей пересмотра спорных инициатив.
Пока неизвестно, приведет ли эта акция к изменению позиции правительства, однако очевидно, что игнорировать требования аграриев уже не получится. Протесты с использованием тяжелой техники становятся все более заметным инструментом давления на власть, а вопрос продовольственной безопасности и поддержки сельского хозяйства выходит на первый план в политической повестке страны.
Похожие материалы
-
26.11.2025, 23:37
Зимние ловушки на дорогах: как камеры фиксируют нарушения под снегом
Зимой дорожная разметка часто скрыта под снегом. Камеры продолжают фиксировать нарушения по координатам. Водителям важно знать, как действовать в спорных ситуациях. Разбираемся в нюансах законодательства и практике.Читать далее
-
26.11.2025, 23:31
Суд окончательно закрепил Домодедово за государством: кассация не изменила решение
Решение суда по Домодедово вызвало широкий резонанс. Причины передачи аэропорта остаются предметом обсуждения. Подробности судебного процесса держались в секрете. Эксперты анализируют последствия для отрасли.Читать далее
-
26.11.2025, 13:27
В России взялись за тонировку на машинах с иностранными номерами
В Госдуме готовят новые поправки. Они коснутся многих водителей. Лазейку для нарушителей скоро закроют. Эксперты объяснили суть грядущих изменений. Штрафы станут неизбежными для всех. Узнайте подробности первыми.Читать далее
-
26.11.2025, 11:38
Миллионы водителей рискуют получить штрафы за ОСАГО из-за камер
Камеры ГИБДД скоро начнут проверять ОСАГО. Это грозит проблемами даже честным водителям. Миллионы автомобилистов могут получить штрафы. Их полисы просто не видны системе. Узнайте, кто находится в группе риска. И как можно избежать несправедливых наказаний.Читать далее
-
26.11.2025, 11:03
Суд присяжных решает судьбу мужчины после погони с бензопилой и ДТП
В Пейсли суд рассматривает громкое дело о нападении на полицию. Обвиняемый устроил аварию и взялся за бензопилу. Присяжные уже ушли на совещание. Итог может удивить даже скептиков.Читать далее
-
26.11.2025, 10:46
В Колумбии грузовик без тормозов протаранил 12 машин на оживленном перекрестке
В Медельине грузовик с отказавшими тормозами врезался в 12 машин. Камеры зафиксировали момент аварии. Причины происшествия пока выясняются. Подробности инцидента удивляют.Читать далее
-
26.11.2025, 08:58
Петербуржцы массово переходят на дешевые зимние жидкости: риск или экономия?
Водители в Петербурге все чаще выбирают недорогие зимние жидкости. Продажи растут, но качество товаров вызывает вопросы. Эксперты отмечают тревожные тенденции. Что скрывается за экономией на автотоварах?Читать далее
-
25.11.2025, 15:07
Российский UMG создал уникальный 40-тонный колесный перегружатель E350WH
В России создали новую спецтехнику. Это первый колесный перегружатель UMG. Машина полностью собрана из отечественных деталей. Она может заменить импортные аналоги. Узнайте больше о ее возможностях.Читать далее
-
24.11.2025, 23:02
Как идеально заехать задним ходом на парковку с первого раза каждый раз
Многие водители не любят парковаться задним ходом, но этот навык значительно облегчает выезд и повышает безопасность. В материале раскрывается эффективный способ, который поможет освоить обратную парковку даже новичкам. Узнайте, как избежать лишних движений и сделать маневр простым. Не спешите полагаться только на камеры – есть нюансы, о которых важно помнить.Читать далее
-
24.11.2025, 22:35
В Петербурге остановили съемки клипа с опасными трюками на BMW
В центре Петербурга полиция вмешалась в съемочный процесс. На дороге заметили рискованные действия. Водителей и участников ждали серьезные последствия. Подробности инцидента раскрыты в материале.Читать далее
