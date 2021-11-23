23 ноября 2021, 15:35
Трамвай смял «Хонду»: двое в больнице (видео аварии)
Во вторник днем, 23 ноября, на северо-востоке Москвы женщина за рулем автомобиля Honda не уступила дорогу мчащемуся трамваю. От удара японскую машину смяло, как консервную банку, а трамвай сошел с рельсов.
Дарья Климова Фото: vm.ru
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Фото: moskvichmag.ru
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Как сообщает столичная Госавтоинспекция, в ДТП пострадали женщина-водитель и мужчина-пассажир автомобиля, которых госпитализировали в медучреждения. Предварительно у мужчины диагностируют тяжёлые травмы, он оказался зажат в машине. В результате столкновения первая тележка вагона сошла с рельсов, но никто из пассажиров трамвая не пострадал.
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