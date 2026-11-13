Искусственный интеллект за пультом и беспилотная парковка: как к 95-летию изменилось старейшее депо Петербурга?

13 ноября 2026, 00:12
Ни на день не остановили движение, но полностью обновили депо: что за «умный» парк трамваев запустили в Петербурге?
Ни на день не остановили движение, но полностью обновили депо: что за «умный» парк трамваев запустили в Петербурге?
Юбилей петербургского депо совпал с важными переменами. Предприятие продолжало работать во время масштабного обновления. Технические решения изменили повседневную работу площадки. Какие перемены затронули транспортный узел и его вагоны?
В парке насчитывается 145 трамваев трех моделей: «Богатырь-М» и «Витязь-М». Третья модель, «Невский», также входит в состав парка. Вагоны производства компании «ПК Транспортные системы» оснащены системами активной безопасности и помощи водителю на основе искусственного интеллекта. Они работают на девяти маршрутах в Невском, Красногвардейском и Центральном районах. За год предприятие перевозит свыше 30 миллионов пассажиров.
Эти данные привел вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков. Он также сообщал, что парк полностью перешел на эксплуатацию «умной» техники. В 2026 году депо отметило 95-летие. Подробности о юбилее и обновлении депо публикует Gazeta.SPb.
Одним из ключевых технических решений стал станок для обточки колесных пар без демонтажа тележек. На площадке автоматизировали операции по доступу к крышевому оборудованию, а в депо внедрили интеллектуальные системы безопасности. О решениях реконструкции Кирилл Поляков рассказал в сообщении, опубликованном AB News. После завершения работ объект вошел в количество самых высокотехнологичных в городской транспортной системе.
Парк № 7 стал первым трамвайным депо Петербурга, прошедшим комплексную реконструкцию без остановки работы на линии: вагоны продолжали обслуживать маршруты во время обновления. По сообщению телеканала «ТВ Санкт-Петербург», после основных работ продолжили обновлять подъездные пути. Следующим этапом обозначен переход к автоматической расстановке вагонов: трамваи смогут самостоятельно перемещаться к нужному месту на территории депо. Этот этап пока остается планом, а не действующей системой.
Поляков поздравил коллектив с 95-летием депо и пожелал сотрудникам бережно сохранять его наследие, продолжая развивать городской электротранспорт. Реконструкция обновила производственные зоны и техническую инфраструктуру площадки, но не прервала ее повседневную работу.
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