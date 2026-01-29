Вышло исследование: как одобрение ZF влияет на эксплуатацию масел Rolf ATF IID и IIIG в тяжелой технике

29 января 2026, 15:54
Трансмиссионные масла Rolf ATF: новые стандарты для коммерческого транспорта
Трансмиссионные масла Rolf ATF: новые стандарты для коммерческого транспорта
Rolf Lubricants официально подтвердил соответствие своих трансмиссионных масел строгим требованиям ZF Aftermarket. Почему это событие может изменить подход к обслуживанию автобусов и спецтехники, и что важно знать владельцам коммерческого транспорта - в нашем материале.
Одобрение масел Rolf ATF IID и IIIG со стороны ZF Aftermarket - событие, которое может существенно повлиять на рынок обслуживания коммерческого транспорта в России. Для владельцев автобусов, грузовиков и спецтехники это не просто формальность: речь идет о реальной возможности повысить надежность и продлить срок службы коробок передач.
По информации пресс-службы Rolf Lubricants, масла серии ATF разрабатывались специально для автоматических трансмиссий, которые эксплуатируются в сложных условиях - от городских маршрутов до строительных площадок. Использование минеральных базовых масел глубокой очистки с высоким индексом вязкости позволяет сохранять стабильные характеристики даже при интенсивных нагрузках и перепадах температур.
Одобрение по стандарту TE-ML 04D/TE-ML 14A от ZF - это не просто очередная отметка в технической документации. Такой сертификат подтверждает, что масла Rolf ATF способны обеспечить плавное переключение передач и стабильную работу фрикционов на протяжении всего срока эксплуатации. Для автопарков и сервисных центров это означает меньше внеплановых ремонтов и более предсказуемое техническое обслуживание.
В условиях, когда на рынке наблюдается рост числа коммерческих автомобилей с автоматическими коробками передач, вопрос выбора масла становится особенно острым. Неправильная смазка может привести к ускоренному износу деталей, сбоям в работе трансмиссии и дорогостоящим поломкам. Поэтому одобрение от такого авторитетного производителя, как ZF, становится весомым аргументом в пользу масел Rolf ATF IID и IIIG.
Как отмечают в компании, применение этих масел позволяет не только поддерживать оптимальную работу агрегатов, но и снижать эксплуатационные расходы. Это особенно актуально для предприятий, где простои техники напрямую влияют на прибыль. Впрочем, не стоит забывать и о требованиях к регулярной замене масла - даже самое качественное средство не способно компенсировать халатность в обслуживании.
В целом, появление на рынке масел, прошедших строгую сертификацию ZF, может стать новым ориентиром для сервисных центров и владельцев коммерческого транспорта. В условиях высокой конкуренции и постоянного роста цен на запчасти, выбор проверенных решений становится не просто вопросом надежности, а стратегией выживания.
Как сообщает пресс-служба Rolf Lubricants, масла ATF IID и IIIG уже доступны для заказа у официальных дистрибьюторов. Остается только следить за тем, как новинка проявит себя в реальных условиях эксплуатации - ведь именно практика, а не сертификаты, в конечном итоге определяет доверие рынка.
Похожие материалы
-
29.01.2026, 20:29
Haval Jolion после 100 000 км: что происходит с кроссовером на большом пробеге
Haval Jolion с пробегом свыше 100 000 км - редкий случай на российском рынке. В материале - честный разбор всех плюсов и минусов, неожиданные поломки, стоимость обслуживания и детали, которые могут удивить владельцев.Читать далее
-
29.01.2026, 19:48
БелАЗ 7520: советский карьерный самосвал, который изменил мировой автопром
В 1975 году в СССР появился карьерный самосвал, который не только поразил своими размерами, но и задал новые стандарты для всей отрасли. Почему БелАЗ 7520 до сих пор вызывает уважение у специалистов и чем он удивил мировых конкурентов - в нашем материале.Читать далее
-
29.01.2026, 19:01
В Ленобласти 19-летняя девушка-водитель погибла при лобовом столкновении с тягачом
В Ломоносовском районе произошла смертельная авария. Молодая девушка за рулем легковушки погибла. Причины происшествия выясняют следователи. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
29.01.2026, 18:07
В Новосибирской области вновь продают автопарк и технику агрохолдинга-банкрота
В регионе стартуют торги по продаже автотранспорта и оборудования. В лоте - автомобили, техника и склады. Необычный аукцион привлекает внимание автосообщества. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
29.01.2026, 16:51
Почему руль может заблокироваться и как быстро решить проблему с управлением
Вышло исследование: блокировка руля - не только защита от угона, но и частая причина неожиданных проблем на дороге. Какие ошибки водителей приводят к заклиниванию, что делать в экстренной ситуации и как избежать повторения - объяснил эксперт.Читать далее
-
29.01.2026, 16:13
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
В феврале 2026 года вступают в силу сразу несколько важных нововведений для водителей. Изменятся правила возврата автомобилей, появятся новые условия для бизнеса, а цены на машины продолжат расти. Эксперты объясняют, что это значит для каждого владельца авто.Читать далее
-
29.01.2026, 15:55
Как старый школьный автобус стал полноценным домом на колесах для семьи
В мире набирает популярность необычный тренд: списанные школьные автобусы превращают в современные дома на колесах. Молодая пара полностью переоборудовала старый автобус, создав комфортное пространство для жизни и путешествий. Разбираемся, как устроен такой автодом и почему он становится альтернативой классическим прицепам.Читать далее
-
29.01.2026, 15:35
Новые аккумуляторы Autorepar выходят на российский рынок через Ozon
С февраля 2026 года на Ozon появятся аккумуляторы Autorepar, рассчитанные на широкий спектр автомобилей. Новые стандарты производства и двухлетняя гарантия без ограничения пробега делают их интересным выбором для владельцев европейских, корейских и японских машин. Почему это событие может изменить подход к покупке АКБ и на что стоит обратить внимание при выборе - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 14:19
Рынок подержанных прицепов и полуприцепов: как изменились продажи в 2025 году
Аналитика рынка подержанных прицепов и полуприцепов за 2025 год выявила неожиданные тенденции: несмотря на общее снижение продаж, отдельные сегменты показали рост. Разбираемся, что происходит с рынком и какие типы техники оказались востребованнее.Читать далее
-
29.01.2026, 13:46
Почему автозапчасти дешевеют для оптовиков, но дорожают для покупателей
В 2025 году оптовые цены на автозапчасти в России заметно снизились, но для обычных автовладельцев детали только подорожали. Разбираемся, что стоит за этим парадоксом, и почему новые налоги и логистика меняют рынок прямо сейчас.Читать далее
