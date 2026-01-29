Вышло исследование: как одобрение ZF влияет на эксплуатацию масел Rolf ATF IID и IIIG в тяжелой технике

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

29 января 2026, 15:54

Трансмиссионные масла Rolf ATF: новые стандарты для коммерческого транспорта

Трансмиссионные масла Rolf ATF: новые стандарты для коммерческого транспорта

Вышло исследование: как одобрение ZF влияет на эксплуатацию масел Rolf ATF IID и IIIG в тяжелой технике

Трансмиссионные масла Rolf ATF: новые стандарты для коммерческого транспорта

Rolf Lubricants официально подтвердил соответствие своих трансмиссионных масел строгим требованиям ZF Aftermarket. Почему это событие может изменить подход к обслуживанию автобусов и спецтехники, и что важно знать владельцам коммерческого транспорта - в нашем материале.

Rolf Lubricants официально подтвердил соответствие своих трансмиссионных масел строгим требованиям ZF Aftermarket. Почему это событие может изменить подход к обслуживанию автобусов и спецтехники, и что важно знать владельцам коммерческого транспорта - в нашем материале.

Одобрение масел Rolf ATF IID и IIIG со стороны ZF Aftermarket - событие, которое может существенно повлиять на рынок обслуживания коммерческого транспорта в России. Для владельцев автобусов, грузовиков и спецтехники это не просто формальность: речь идет о реальной возможности повысить надежность и продлить срок службы коробок передач.

По информации пресс-службы Rolf Lubricants, масла серии ATF разрабатывались специально для автоматических трансмиссий, которые эксплуатируются в сложных условиях - от городских маршрутов до строительных площадок. Использование минеральных базовых масел глубокой очистки с высоким индексом вязкости позволяет сохранять стабильные характеристики даже при интенсивных нагрузках и перепадах температур.

Одобрение по стандарту TE-ML 04D/TE-ML 14A от ZF - это не просто очередная отметка в технической документации. Такой сертификат подтверждает, что масла Rolf ATF способны обеспечить плавное переключение передач и стабильную работу фрикционов на протяжении всего срока эксплуатации. Для автопарков и сервисных центров это означает меньше внеплановых ремонтов и более предсказуемое техническое обслуживание.

В условиях, когда на рынке наблюдается рост числа коммерческих автомобилей с автоматическими коробками передач, вопрос выбора масла становится особенно острым. Неправильная смазка может привести к ускоренному износу деталей, сбоям в работе трансмиссии и дорогостоящим поломкам. Поэтому одобрение от такого авторитетного производителя, как ZF, становится весомым аргументом в пользу масел Rolf ATF IID и IIIG.

Как отмечают в компании, применение этих масел позволяет не только поддерживать оптимальную работу агрегатов, но и снижать эксплуатационные расходы. Это особенно актуально для предприятий, где простои техники напрямую влияют на прибыль. Впрочем, не стоит забывать и о требованиях к регулярной замене масла - даже самое качественное средство не способно компенсировать халатность в обслуживании.

В целом, появление на рынке масел, прошедших строгую сертификацию ZF, может стать новым ориентиром для сервисных центров и владельцев коммерческого транспорта. В условиях высокой конкуренции и постоянного роста цен на запчасти, выбор проверенных решений становится не просто вопросом надежности, а стратегией выживания.

Как сообщает пресс-служба Rolf Lubricants, масла ATF IID и IIIG уже доступны для заказа у официальных дистрибьюторов. Остается только следить за тем, как новинка проявит себя в реальных условиях эксплуатации - ведь именно практика, а не сертификаты, в конечном итоге определяет доверие рынка.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Кроссовер Tenet T9: старт производства на калужском заводе в 2026 году
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Симферополь Рязань Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться