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12 декабря 2019, 08:24

Транспондер «Автодора» можно купить в декабре со скидкой до 50%

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ГК «Автодор» рассказала о действующих в декабре скидках и акциях при покупке транспондеров T-pass. Устройство обойдется на 30% дешевле при покупке в офисах на трассе, на 50% дешевле при предъявлении рекламной листовки и бесплатно в рамках партнерской программы с клубом лояльности.
Транспондер Автодора можно купить в декабре со скидкой до 50

Фото: ГК "Автодор"

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В «Автодоре» началась новогодняя распродажа транспондеров. Во всех центрах продаж и обслуживания, расположенных на платных участках, в дополнительных офисах, в мобильном пункте продаж «Автодор - Платные Дороги» и в официальных интернет-магазинах действует 30-процентная скидка на покупку транспондера T-pass любой серии. Чтобы получить скидку надо знать «волшебное слово», то есть промокод - PROMO30. Его необходимо либо сообщить продавцу, либо ввести в поле «Код купона» при заказе через интернет.

Кроме того, в период с 9 по 31 декабря на трех платных трассах будут раздавать специальные листовки, при предъявлении которых можно купить транспондер за полцены. До Нового года листовки будут периодически выдавать на разных пунктах взимания платы М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-11 «Нева». Всего планируется раздать 1,5 млн листовок. В «Автодоре» подчеркивают, что чем чаще водитель ездит, там больше у него шансов получить флаер со скидкой.

Наконец, можно получить T-pass и совершенно бесплатно. Для этого надо оформить заказ на сайте партнера акции – «клуба выгодных покупок» Frogogo на сумму от 1 000 рублей и ввести промокод «Avtodor2020» в разделе «Мой счет». После оформления и подтверждения заказа транспондер достанется в подарок.

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Транспондер «Автодора» можно купить в декабре со скидкой до 50%
{{material_128238}}В «Автодоре» началась новогодняя распродажа транспондеров. Во всех центрах продаж и обслуживания, расположенных на платных участках, в дополнительных офисах, в мобильном пункте продаж «Автодор - Платные Дороги» и в официальных интернет-магазинах действует 30-процентная скидка на покупку транспондера T-pass любой серии. Чтобы получить скидку надо знать «волшебное слово», то есть промокод - PROMO30. Его необходимо либо сообщить продавцу, либо ввести в поле «Код купона» при заказе через интернет.Кроме того, в период с 9 по 31 декабря на трех платных трассах будут раздавать специальные листовки, при предъявлении которых можно купить транспондер за полцены. До Нового года листовки будут периодически выдавать на разных пунктах взимания платы М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-11 «Нева». Всего планируется раздать 1,5 млн листовок. В «Автодоре» подчеркивают, что чем чаще водитель ездит, там больше у него шансов получить флаер со скидкой.Наконец, можно получить T-pass и совершенно бесплатно. Для этого надо оформить заказ на сайте партнера акции – «клуба выгодных покупок» Frogogo на сумму от 1 000 рублей и ввести промокод «Avtodor2020» в разделе «Мой счет». После оформления и подтверждения заказа транспондер достанется в подарок.
2019-12-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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