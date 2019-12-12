12 декабря 2019, 08:24
Транспондер «Автодора» можно купить в декабре со скидкой до 50%
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ГК «Автодор» рассказала о действующих в декабре скидках и акциях при покупке транспондеров T-pass. Устройство обойдется на 30% дешевле при покупке в офисах на трассе, на 50% дешевле при предъявлении рекламной листовки и бесплатно в рамках партнерской программы с клубом лояльности.
Фото: ГК "Автодор"
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Кроме того, в период с 9 по 31 декабря на трех платных трассах будут раздавать специальные листовки, при предъявлении которых можно купить транспондер за полцены. До Нового года листовки будут периодически выдавать на разных пунктах взимания платы М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-11 «Нева». Всего планируется раздать 1,5 млн листовок. В «Автодоре» подчеркивают, что чем чаще водитель ездит, там больше у него шансов получить флаер со скидкой.
Наконец, можно получить T-pass и совершенно бесплатно. Для этого надо оформить заказ на сайте партнера акции – «клуба выгодных покупок» Frogogo на сумму от 1 000 рублей и ввести промокод «Avtodor2020» в разделе «Мой счет». После оформления и подтверждения заказа транспондер достанется в подарок.
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