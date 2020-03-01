Транспондер ЗСД будут продавать на пунктах оплаты без заключения договора
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Фото пользователя 110km.ru
Особенностью такого способа распространения транспондеров являлась необходимость заключения письменного договора с пользователем. Теперь же, начиная с вышеуказанной даты, транспондер будет возможно либо приобрести в собственность, либо взять в аренду.
Оператор обращает внимание на то, что с 10 марта изменяется только способ приобретения транспондеров. Все условия и преимущества использования устройств продолжают действовать в полном объеме. Все ранее выданные транспондеры продолжают действовать до окончания времени их службы (ориентировочный срок службы устройства составляет 5-7 лет).
На сегодняшний день автомобилистам выдано почти 700 тыс. транспондеров. Более 85% поездок по ЗСД осуществляются с помощью транспондеров.
Напомним, что с 18 января текущего года стоимость проезда по ЗСД выросла. Так, при наличной оплате тариф изменился до 150 рублей за одну тарифную зону для I класса транспортных средств. Для водителей, использующих транспондеры, стоимость изменилась нелинейно и, в среднем, менее, чем при наличной оплате.
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