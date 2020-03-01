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1 марта 2020, 21:19

Транспондер ЗСД будут продавать на пунктах оплаты без заключения договора

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Фото пользователя 110km.ru
10 марта 2020 года завершается действие программы по бесплатной выдаче транспондеров на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге. Она реализовывалась с самого начала платной эксплуатации первых участков ЗСД в 2011 году.
Транспондер ЗСД будут продавать на пунктах оплаты без заключения договора

Фото пользователя 110km.ru

Особенностью такого способа распространения транспондеров являлась необходимость заключения письменного договора с пользователем. Теперь же, начиная с вышеуказанной даты, транспондер будет возможно либо приобрести в собственность, либо взять в аренду.

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Согласно данным компании «Магистраль Северной столицы», стоимость транспондера при приобретении в собственность составляет 1000 рублей, стоимость аренды устройства – 50 рублей в месяц.

Оператор обращает внимание на то, что с 10 марта изменяется только способ приобретения транспондеров. Все условия и преимущества использования устройств продолжают действовать в полном объеме. Все ранее выданные транспондеры продолжают действовать до окончания времени их службы (ориентировочный срок службы устройства составляет 5-7 лет).

На сегодняшний день автомобилистам выдано почти 700 тыс. транспондеров. Более 85% поездок по ЗСД осуществляются с помощью транспондеров.

Напомним, что с 18 января текущего года стоимость проезда по ЗСД выросла. Так, при наличной оплате тариф изменился до 150 рублей за одну тарифную зону для I класса транспортных средств. Для водителей, использующих транспондеры, стоимость изменилась нелинейно и, в среднем, менее, чем при наличной оплате.


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Комментарии
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Сергей1973
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Транспондер ЗСД будут продавать на пунктах оплаты без заключения договора
Особенностью такого способа распространения транспондеров являлась необходимость заключения письменного договора с пользователем. Теперь же, начиная с вышеуказанной даты, транспондер будет возможно либо приобрести в собственность, либо взять в аренду. {{material_128598}} Согласно данным компании «Магистраль Северной столицы», стоимость транспондера при приобретении в собственность составляет 1000 рублей, стоимость аренды устройства – 50 рублей в месяц. Оператор обращает внимание на то, что с 10 марта изменяется только способ приобретения транспондеров. Все условия и преимущества использования устройств продолжают действовать в полном объеме. Все ранее выданные транспондеры продолжают действовать до окончания времени их службы (ориентировочный срок службы устройства составляет 5-7 лет). На сегодняшний день автомобилистам выдано почти 700 тыс. транспондеров. Более 85% поездок по ЗСД осуществляются с помощью транспондеров.Напомним, что с 18 января текущего года стоимость проезда по ЗСД выросла. Так, при наличной оплате тариф изменился до 150 рублей за одну тарифную зону для I класса транспортных средств. Для водителей, использующих транспондеры, стоимость изменилась нелинейно и, в среднем, менее, чем при наличной оплате.
2020-03-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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