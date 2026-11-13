Бесплатная парковка и отмена налога: какие льготы действуют для водителей в Петербурге

Власти Петербурга продлили бесплатную парковку для электромобилей до 2030 года

Город ищет способы снизить нагрузку на воздух. Для грузовиков предусмотрена отдельная мера, для частных машин действуют свои стимулы. О деталях рассказал вице-губернатор на прямой линии.

Город ищет способы снизить нагрузку на воздух. Для грузовиков предусмотрена отдельная мера, для частных машин действуют свои стимулы. О деталях рассказал вице-губернатор на прямой линии.

На городских постах мониторинга периодически фиксируют превышения предельно допустимых концентраций отдельных загрязняющих веществ. Анализ показал: основная доля вредных выбросов связана с транспортом.

По данным вице-губернатора Алексея Корабельникова, на автомобили и другие транспортные средства приходится около 70% загрязнения воздуха в Петербурге. Об этом чиновник сообщил во время прямой линии.

Для грузовиков и туристических автобусов власти предусмотрели постепенный переход на природный газ. Владельцам таких машин предоставляют субсидии на переоборудование.

В сегменте легковых автомобилей город делает ставку на электротягу. Владельцы электромобилей и машин на природном газе освобождены от транспортного налога. Для электромобилей в центре Петербурга также действует бесплатная парковка. По словам Корабельникова, льгота будет актуальна до 2030 года; город продолжает развивать сеть зарядных станций.