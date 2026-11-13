Бесплатная парковка и отмена налога: какие льготы действуют для водителей в Петербурге

13 ноября 2026, 23:03
Власти Петербурга продлили бесплатную парковку для электромобилей до 2030 года
Власти Петербурга продлили бесплатную парковку для электромобилей до 2030 года
Город ищет способы снизить нагрузку на воздух. Для грузовиков предусмотрена отдельная мера, для частных машин действуют свои стимулы. О деталях рассказал вице-губернатор на прямой линии.
На городских постах мониторинга периодически фиксируют превышения предельно допустимых концентраций отдельных загрязняющих веществ. Анализ показал: основная доля вредных выбросов связана с транспортом.
По данным вице-губернатора Алексея Корабельникова, на автомобили и другие транспортные средства приходится около 70% загрязнения воздуха в Петербурге. Об этом чиновник сообщил во время прямой линии.
Для грузовиков и туристических автобусов власти предусмотрели постепенный переход на природный газ. Владельцам таких машин предоставляют субсидии на переоборудование.
В сегменте легковых автомобилей город делает ставку на электротягу. Владельцы электромобилей и машин на природном газе освобождены от транспортного налога. Для электромобилей в центре Петербурга также действует бесплатная парковка. По словам Корабельникова, льгота будет актуальна до 2030 года; город продолжает развивать сеть зарядных станций.
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