Транспортная компания не хотела нанимать на работу женщин-дальнобойщиц и ее оштрафовали на 37 млн рублей
Фото: autoevolution.com
Комиссия США по равным возможностям трудоустройства (EEOC) подала иск против автотранспортной компании, обвинив ее в дискриминации. По мнению независимых экспертов, тест не выявлял профессионально значимых качеств, зато со 100-процентной вероятностью отсеивал женщин-водителей, когда других поводов для отказа в должности не было. Интересно, что тест заставляли проходить не только новых соискателей, но и женщин, которые уже работали в компании и хотели вернуться к своим обязанностям после полученных травм.
В результате суд обязал компанию выплатить 500 тысяч долларов в качестве возмещения ущерба. Кроме того, Stan Koch and Sons Trucking должна предложить работу всем женщинам-водителям, которым ранее отказали или уволили на основании изокинетических тестов. Пару месяцев назад Комиссия по равным возможностям трудоустройства уже выиграла аналогичный иск в Айове. Таким образом, в США все больше женщин добиваются успеха в отрасли, где ранее доминировали мужчины.
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