Транспортная революция в Петербурге: въезд в центр города может стать платным
«Мы пытаемся минимизировать количество техники в центре города. Сейчас двигаемся в сторону Европы, где стало принято ездить на общественном транспорте и не иметь личного автомобиля. Поэтому правительство Петербурга занимается транспортной реформой. В частности по направлению платных парковок. В планах сделать въезд в центр платным, чтобы разгрузить город», – сообщил в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» спикер городского Законодательного собрания Александр Бельский.
Пока автомобилистам беспокоиться рано, идея находится в стадии обсуждения. Конкретных сроков и условий введения платы за въезд в центр Санкт-Петербурга господин Бельский называть не стал. Однако, мысль платного въезда прочно засела в умах петербургских властей. Еще два года назад правительство города опубликовало соответствующий проект комплексной схемы организации дорожного движения до 2033 года.
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