27 декабря 2017, 14:46

Транспортная ситуация в Ленобласти улучшилась

В уходящем году Ленинградская область увеличила количество общественного транспорта, соединила автобусными маршрутами населенные пункты региона и две конечные станции петербургского метро.
^

Наряду с этим запущены низкопольные автобусы для удобства пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, введены современные системы оплаты проезда.

Конкретика: летом автобусы вышли на маршрут №403 между Большой Ижорой и станцией метро «Купчино». В августе транспортные средства начали курсировать по маршруту №885 от станции метро «Девяткино» к «Парнасу». В начале декабря было открыто движение по маршруту №678 – «Город Сертолово – станция метро «Озерки», а с 26 декабря запущен маршрут №674 между деревней Мистолово Всеволожского района и станцией метро «Парнас».

С весны на 85 автобусных маршрутах в Ленобласти введен бесплатный проезд для людей старше 75 лет. Количество перевозчиков, присоединившихся к акции, продолжает увеличиваться.

Впервые в 2017 году в 47-м регионе начала действовать бесконтактная система оплаты на автобусах, курсирующих между Санкт-Петербургом и Волосово, а пассажиров в Кудрово обслуживают низкопольные модели с кондиционером и электронными рейсоуказателями, которые сделали поездки удобнее для молодых семей с маленькими детьми и пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Увеличено количество рейсов между Санкт-Петербургом и Кингисеппом, современные автобусы курсируют между автовокзалом «Северный» в Мурино и Светогорском, а на остановках общественного транспорта устанавливаются видеокамеры.

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Заклинило ремень безопасности
В общем проблема заключается в том, что нет возможность пристегнуться ремнем безопасности, провоцируя работников ГИБДД и рискуя собственной безопасности. Не могу сказать точно, что произошло, но водительский ремень безопасности отказывается вытаскиваться из места расположения (т.е. на средней стойке) ...
Игорь Левченко
Nissan снова отзывает машины из-за эйрбегов
Нет на Сайте Росстандарта Списка потенциально опасных автомобилей. Не вводите в заблуждение людей.
Казбек
Лексус Коломенское | отзывы
| Кому: Михаил Cпасибо за Ваш отзыв! Любые пожелания к нашей работе Вы всегда можете направить в нашу клиентскую службу по адресу ClientLK@nikamotors.ru.
Клиентская служба Лексус
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Свободных Mazda CX-9 у дилеров почти нет
Тест-драйв BMW X3 xDrive20d: мятеж таланта
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 40 моделей
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 41 модель
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Транспортная ситуация в Ленобласти улучшилась
Наряду с этим запущены низкопольные автобусы для удобства пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, введены современные системы оплаты проезда.Конкретика: летом автобусы вышли на маршрут №403 между Большой Ижорой и станцией метро «Купчино». В августе транспортные средства начали курсировать по маршруту №885 от станции метро «Девяткино» к «Парнасу». В начале декабря было открыто движение по маршруту №678 – «Город Сертолово – станция метро «Озерки», а с 26 декабря запущен маршрут №674 между деревней Мистолово Всеволожского района и станцией метро «Парнас».С весны на 85 автобусных маршрутах в Ленобласти введен бесплатный проезд для людей старше 75 лет. Количество перевозчиков, присоединившихся к акции, продолжает увеличиваться.Впервые в 2017 году в 47-м регионе начала действовать бесконтактная система оплаты на автобусах, курсирующих между Санкт-Петербургом и Волосово, а пассажиров в Кудрово обслуживают низкопольные модели с кондиционером и электронными рейсоуказателями, которые сделали поездки удобнее для молодых семей с маленькими детьми и пассажиров с ограниченными физическими возможностями.Увеличено количество рейсов между Санкт-Петербургом и Кингисеппом, современные автобусы курсируют между автовокзалом «Северный» в Мурино и Светогорском, а на остановках общественного транспорта устанавливаются видеокамеры.
2017-12-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Нижний Тагил Волгоград Сыктывкар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG