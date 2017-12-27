Транспортная ситуация в Ленобласти улучшилась
Наряду с этим запущены низкопольные автобусы для удобства пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, введены современные системы оплаты проезда.
Конкретика: летом автобусы вышли на маршрут №403 между Большой Ижорой и станцией метро «Купчино». В августе транспортные средства начали курсировать по маршруту №885 от станции метро «Девяткино» к «Парнасу». В начале декабря было открыто движение по маршруту №678 – «Город Сертолово – станция метро «Озерки», а с 26 декабря запущен маршрут №674 между деревней Мистолово Всеволожского района и станцией метро «Парнас».
С весны на 85 автобусных маршрутах в Ленобласти введен бесплатный проезд для людей старше 75 лет. Количество перевозчиков, присоединившихся к акции, продолжает увеличиваться.
Впервые в 2017 году в 47-м регионе начала действовать бесконтактная система оплаты на автобусах, курсирующих между Санкт-Петербургом и Волосово, а пассажиров в Кудрово обслуживают низкопольные модели с кондиционером и электронными рейсоуказателями, которые сделали поездки удобнее для молодых семей с маленькими детьми и пассажиров с ограниченными физическими возможностями.
Увеличено количество рейсов между Санкт-Петербургом и Кингисеппом, современные автобусы курсируют между автовокзалом «Северный» в Мурино и Светогорском, а на остановках общественного транспорта устанавливаются видеокамеры.
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