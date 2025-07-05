Транспортные музеи Петербурга: где старые автобусы рассказывают сказки, а поезда летают в будущее»

Экскурсии, интерактивные зоны и раритетные экспонаты – вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков рассказал, как занять школьников на каникулах. Такие экскурсии не только развлекут, но и научат: дети узнают, как транспорт влияет на жизнь города, а родители – как сохранить интерес ребенка к истории и науке. Главное – успеть записаться заранее!

Раритетные автобусы и грузовики: как и на чем ездили в Ленинграде

Фото: t.me / Кирилл Поляков

Центр истории автотранспорта Ленинграда – это огромная коллекция легендарных автобусов, грузовиков и спецмашин, которые «служили» городу десятилетиями. Ребят ждут не только статичные экспонаты, но и рассказы о том, как транспорт помогал выживать в блокаду, а потом – строить новую жизнь. Экскурсии проходят по вторникам, четвергам и воскресеньям – стоит заранее забронировать место, чтобы не остаться «на обочине».

От трамвая до метро: история городского электротранспорта

Фото: Baltphoto / Павел Долганов

В Василеостровском трамвайном парке разместился музей электрического транспорта, где можно увидеть первые троллейбусы и трамваи, на которых ездили еще в советские времена. А в интерактивном центре метрополитена на Приморской школьники узнают, как проектировались станции, и даже «поуправляют» поездом из кабины машиниста. Экспозиции работают со среды по воскресенье – идеальное место для тех, кто хочет узнать о работе метро изнутри.

Железная дорога: от паровозов до скоростных поездов

Фото: Baltphoto / Павел Долганов

Музей железных дорог России – это целое «поле чудес» для юных инженеров. Здесь представлены паровозы, тепловозы и вагоны разных эпох, а также интерактивные стенды, где можно «прочувствовать» работу сигнализации или понять, как устроена рельсовая система. Музей открыт с четверга по понедельник с 10 до 18 часов, а по средам работает с полудня до половины девятого вечера.

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