Транспортные музеи Петербурга: где старые автобусы рассказывают сказки, а поезда летают в будущее»
Экскурсии, интерактивные зоны и раритетные экспонаты – вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков рассказал, как занять школьников на каникулах. Такие экскурсии не только развлекут, но и научат: дети узнают, как транспорт влияет на жизнь города, а родители – как сохранить интерес ребенка к истории и науке. Главное – успеть записаться заранее!
Раритетные автобусы и грузовики: как и на чем ездили в Ленинграде
Центр истории автотранспорта Ленинграда – это огромная коллекция легендарных автобусов, грузовиков и спецмашин, которые «служили» городу десятилетиями. Ребят ждут не только статичные экспонаты, но и рассказы о том, как транспорт помогал выживать в блокаду, а потом – строить новую жизнь. Экскурсии проходят по вторникам, четвергам и воскресеньям – стоит заранее забронировать место, чтобы не остаться «на обочине».
От трамвая до метро: история городского электротранспорта
В Василеостровском трамвайном парке разместился музей электрического транспорта, где можно увидеть первые троллейбусы и трамваи, на которых ездили еще в советские времена. А в интерактивном центре метрополитена на Приморской школьники узнают, как проектировались станции, и даже «поуправляют» поездом из кабины машиниста. Экспозиции работают со среды по воскресенье – идеальное место для тех, кто хочет узнать о работе метро изнутри.
Железная дорога: от паровозов до скоростных поездов
Музей железных дорог России – это целое «поле чудес» для юных инженеров. Здесь представлены паровозы, тепловозы и вагоны разных эпох, а также интерактивные стенды, где можно «прочувствовать» работу сигнализации или понять, как устроена рельсовая система. Музей открыт с четверга по понедельник с 10 до 18 часов, а по средам работает с полудня до половины девятого вечера.
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04.07.2025, 15:46
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04.07.2025, 08:08
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Правительство России вносит в Госдуму законопроект, предполагающий значительное увеличение размера государственных пошлин. Предлагают не только пересмотреть размер уже существующих сборов, например, за оформление водительских удостоверений или регистрацию ТС, но и ввести новые.Читать далее
-
04.07.2025, 15:46
Автомобили «Соболь NN», «Газель NN» и «Газель NEXT» стали намного безопаснее
С июня 2025 года в линейке коммерческих автомобилей Горьковского автозавода – «Соболь NN», «Газель NN» и «Газель NEXT» – стала доступна новая важная опция: фронтальные подушки безопасности. Читать далее
-
04.07.2025, 14:10
Петербург переживает сильнейшее наводнение: уровень воды превысил 180 см, парки и сады закрыты
Утром 4 июля 2025 года на петербургской дамбе зафиксирован подъем воды до рекордного для июля уровня – более 180 см. Если бы не комплекс защитных сооружений, очередного катастрофического наводнения было бы не избежать.Читать далее
-
04.07.2025, 13:28
Дилеры распродают запасы «прошлогодних» автомобилей: сколько еще осталось?
По данным «Автостата», в первом полугодии 2025 года в России было продано 530 тысяч новых легковых автомобилей. Однако почти две трети из них – 363 тысячи единиц (68,3%) – это машины 2024 года выпуска. Еще 23 тысячи автомобилей, реализованных за этот период, томились на складах дилеров с 2023 года. Именно на такие автомобили сейчас предлагают самые существенные скидки, пытаясь ускорить их реализацию.Читать далее
-
04.07.2025, 12:23
7 самых популярных новых кроссоверов в России в июне 2025 года
По данным агентства «Автостат», в июне 2025 года в России было продано 90 116 новых легковых автомобилей. Это на 27,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам первого летнего месяца 7 мест в десятке бестселлеров занимают кроссоверы.Читать далее
-
04.07.2025, 08:49
«Известия» протестировали Lada Niva Sport: главные достоинства и недостатки «зажигалки»
Lada Niva, которая уже почти полвека остается символом отечественного внедорожника, впервые получила спортивную версию под названием Sport. Изменения оказались самыми масштабными за всю историю модели: автомобиль получил новый двигатель, модернизированную заднюю подвеску и улучшенный интерьер.Читать далее
-
04.07.2025, 08:08
Цены на услуги ГИБДД изменятся в 2025 году: подорожание и новые пошлины
Правительство России вносит в Госдуму законопроект, предполагающий значительное увеличение размера государственных пошлин. Предлагают не только пересмотреть размер уже существующих сборов, например, за оформление водительских удостоверений или регистрацию ТС, но и ввести новые.Читать далее
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