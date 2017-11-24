24 ноября 2017, 18:20
Транспортный хабу в Мурино – быть! Проект уже утвержден
Утвержден проект реализации первой очереди транспортно-пересадочного узла «Девяткино» (ТПУ). Об этом стало известно по итогам Координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
План строительства объекта, который предполагается возводить в рамках инвестиционного проекта, рассчитан на несколько этапов. В 2018 году будет разработан проект планировки территории. После чего состоится конкурс на определение инвестора. Областное управление по транспорту определено координационным советом ответственным органом за реализацию проекта ТПУ.
47-й регион продолжает выполнять обязательства по улучшению транспортной доступности будущего ТПУ. В частности, компания «Ленавтодор» недавно объявила конкурс на строительство дорожной развязки в районе Западного Мурино. Магистраль предполагается запустить в эксплуатацию к 2019 году.
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Глас народа: выгодно ли дилеру Haval соседство с небоскребом «Газпрома»?
22.11.2017, 14:15
Движение будущего: минимум времени и личных машин
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Готовы ли тормоза вашего автомобиля к зиме?
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«Глас народа»: а вы уже наклеили знак «Ш» на свой автомобиль?
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