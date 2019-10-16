16 октября 2019, 09:59
Транспортный налог для электромобилей вновь предлагают отменить
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Власти вновь вернулись к идее отмены транспортного налога для электрокаров. Льготы могут ввести уже с 1 января 2020 года. Но только в Москве и только сроком на 5 лет.
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Предлагается освободить в Москве электрокары от транспортного налога на пять лет – до 31 декабря 2014 года. Главная цель законодательной инициативы – привлечь внимание к экологически чистому электрическому транспорту и повысить популярность электромобилей, по крайней мере, в пределах МКАД.
Предложения о разного рода льготах для владельцев электрокаров звучат уже на протяжении нескольких лет. Например, в 2017 году Минфин выступил с инициативой предоставлять хозяевам экологически чистых машин льготы сроком до пяти лет. Но комитет Госдумы по бюджету и налогам отказался поддержать законопроект. В сентябре 2019 года рабочая группа НТИ «Автонет» предлагала допустить электрокары на выделенные полосы для общественного транспорта. Но столичный ЦОДД выступил резко против, пояснив, что личный транспорт не должен создавать помех городскому. При этом численность электрокаров в пропорциональном отношении к обычным машинам с ДВС не превышает сейчас десятых долей процента. Помешать движению общественного транспорта они смогут только после того, как парк электрокаров возрастет в 10 раз.
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