21 февраля 2020, 00:26
Транспортный налог для неэкологичных автомобилей хотят повысить
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Минпроторг предлагает существенно увеличить со следующего года ставку транспортного налога для коммерческих автомобилей экологического класса от Евро-3 и ниже. А думские депутаты и вовсе хотят запретить эксплуатацию грузовиков классов Евро-0 и Евро-1.
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Глава комитета по транспорту и строительству Госдумы Евгений Москвичев пошел еще дальше. Он предложил запретить эксплуатацию коммерческих автомобилей классов Евро-0 и Евро-1. По данным ГИБДД, сейчас в стране зарегистрировано порядка 470 тысяч таких машин. И это без учета 2,6 млн грузовиков, по которым вообще нет данных об экологическом классе.
Представители российского автопрома в целом поддержали позицию Минпромторга. В «КамАЗе» высказались против каких-либо запретов и за экономические меры, которые помогли бы владельцам безболезненно перейти на транспорт более высокого экологического класса. «Группа ГАЗ» и «Соллерс» также одобрили инициативу правительства. Устаревший автопарк не только наносит вред экологии, но и представляет потенциальную опасность на дороге.
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31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
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Отзывы по теме
Арктический дрон) ) )
как по мне, он классный!
Пишу от имени поставщика данной компании. Несколько лет назад выставили на реализацию аккумуляторы, клиент сообщал, что продаж нет, два года назад мы начали просить аккумуляторы вернуть, так как нет продаж. Каждый раз клиент уверял, что аккумуляторы в полном порядке и что вернет их позже. В итоге, ...
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