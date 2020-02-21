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21 февраля 2020, 00:26

Транспортный налог для неэкологичных автомобилей хотят повысить

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Минпроторг предлагает существенно увеличить со следующего года ставку транспортного налога для коммерческих автомобилей экологического класса от Евро-3 и ниже. А думские депутаты и вовсе хотят запретить эксплуатацию грузовиков классов Евро-0 и Евро-1.
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В ближайшее время Минпромторг внесет в Минтранс предложение резко повысить с 2021 года базовую ставку транспортного налога для коммерческих автомобилей экологического класса от Евро-3 и ниже. По подсчетам чиновников, сейчас в России числится не менее 3 млн подобных машин. Все они наносят непоправимый ущерб экологии и здоровью граждан РФ, цитирует «Коммерсант» представителей ведомства. Увеличение транспортного налога, по замыслу авторов инициативы, вынудит владельцев старых и неэкологичных машин радикально обновить автопарк.

Глава комитета по транспорту и строительству Госдумы Евгений Москвичев пошел еще дальше. Он предложил запретить эксплуатацию коммерческих автомобилей классов Евро-0 и Евро-1. По данным ГИБДД, сейчас в стране зарегистрировано порядка 470 тысяч таких машин. И это без учета 2,6 млн грузовиков, по которым вообще нет данных об экологическом классе.

Представители российского автопрома в целом поддержали позицию Минпромторга. В «КамАЗе» высказались против каких-либо запретов и за экономические меры, которые помогли бы владельцам безболезненно перейти на транспорт более высокого экологического класса. «Группа ГАЗ» и «Соллерс» также одобрили инициативу правительства. Устаревший автопарк не только наносит вред экологии, но и представляет потенциальную опасность на дороге.


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Транспортный налог для неэкологичных автомобилей хотят повысить
{{material_127242}}В ближайшее время Минпромторг внесет в Минтранс предложение резко повысить с 2021 года базовую ставку транспортного налога для коммерческих автомобилей экологического класса от Евро-3 и ниже. По подсчетам чиновников, сейчас в России числится не менее 3 млн подобных машин. Все они наносят непоправимый ущерб экологии и здоровью граждан РФ, цитирует «Коммерсант» представителей ведомства. Увеличение транспортного налога, по замыслу авторов инициативы, вынудит владельцев старых и неэкологичных машин радикально обновить автопарк.Глава комитета по транспорту и строительству Госдумы Евгений Москвичев пошел еще дальше. Он предложил запретить эксплуатацию коммерческих автомобилей классов Евро-0 и Евро-1. По данным ГИБДД, сейчас в стране зарегистрировано порядка 470 тысяч таких машин. И это без учета 2,6 млн грузовиков, по которым вообще нет данных об экологическом классе.Представители российского автопрома в целом поддержали позицию Минпромторга. В «КамАЗе» высказались против каких-либо запретов и за экономические меры, которые помогли бы владельцам безболезненно перейти на транспорт более высокого экологического класса. «Группа ГАЗ» и «Соллерс» также одобрили инициативу правительства. Устаревший автопарк не только наносит вред экологии, но и представляет потенциальную опасность на дороге.
2020-02-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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