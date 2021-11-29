Транспортный налог: как рассчитывают и когда платить
Транспортный налог зависит от мощности автомобиля и региона вашего проживания. В каждом субъекте федерации установлены свои ставки за одну "лошадь". Именно ставки, а не ставка. В зависимости от количества этих самых "лошадей", ставки разнятся. Чем больше мощность – тем выше ставка. Например, в Москве владельцы автомобилей мощностью от 125 до 150 л.с. платят по 35 рублей за "коня", а мощностью от 225 до 250 – по 75. Вероятно, по логике государства, чем мощнее автомобиль, тем богаче его хозяин и тем большую сумму с него можно запросить.
Однако, это ещё не всё. Существуют повышающие коэффициенты для дорогих машин. При этом "дорогими" государство считает автомобили стоимостью от 3-х миллионов рублей и выше. Коэффициенты есть следующие.
- Для автомобилей стоимостью 3–5 млн рублей и не старше 3-х лет – 1,1.
- Для автомобилей стоимостью 5–10 млн руб. и не старше 5 лет – 2.
- Для автомобилей стоимостью 10–15 млн руб. и не старше 10 лет, а также для автомобилей стоимостью от 15 млн руб. и не старше 20 лет – 3.
Регионы могут устанавливать и определённые льготы при уплате транспортного налога, например, часто от налога освобождены инвалиды, участники боевых действий и т.д. Список льготников можно узнать на сайте налоговой вашего региона. Там же можно посмотреть все принятые ставки и посчитать налог, воспользовавшись специальным калькулятором.
Оплачивать транспортный налог, как и другие имущественные налоги, следует до 1 декабря. При этом он платится за прошлый год. Например, налог за 2020 должен быть оплачен до 1 декабря 2021. За прошлый год оплату взымают по причине того, что налог платится не за весь год, а за период владения автомобилем. Если машина была продана в июне, то и налог нужно будет заплатить только за полгода. А в текущем году владелец может продать авто, и тогда уплаченный за год налог пришлось бы пересчитывать и возвращать гражданину его часть.
Осенью налоговая инспекция рассылает автовладельцам налоговые уведомления, в которых указана сумма налога и предоставлены реквизиты и QR-код для оплаты. Однако, если у вас есть личный кабинет на сайте ФНС, то уведомления придут вам только в электронном виде, что удобнее и государству, и вам. При желании, впрочем, можно написать заявление с просьбой присылать бумажные письма.
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