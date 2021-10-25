Транспортный налог: когда его надо платить и что изменится в 2022 году
Зачем вообще этот налог и кто его платит?
Транспортный налог был введен в 2003 году, он заменил ранее существовавший дорожный налог. Разница принципиальна – сборы от дорожного налога были целевыми и шли на ремонт дорог, а на что тратить сборы с транспортного налога законом не прописано, так что государство решает на свое усмотрение – куда нужнее, туда и отправляют деньги.
Главные моменты:
- Налог обязаны платить все, независимо от статуса – физическое или юридическое лицо. При этом для «физиков» и «юриков» действуют свои правила, например, физлица платят до 1 декабря, а юрлица до 1 февраля.
- Транспортный налог индивидуален, он зависит от мощности двигателя и от даты постановки машины на учет в ГИБДД. То есть незарегистрированные машины налогом не облагаются.
- В момент продажи автомобиля и снятия его с учета, исчезает обязанность в уплате налога на транспортное средство. Но, происходит это только в случае официальной регистрации сделки и постановки на учет машины уже новым владельцем. В противном случае вы останетесь плательщиком налога за эту машину на долгие годы.
Кстати, тут есть еще один вариант, если машина остается зарегистрирована на вас, но право на управление ею вы по доверенности передаете другому человеку. В этом случае он может добровольно подать в ФНС заявление об уплате налога за машину, даже если не является ее владельцем по документам. Законом это не запрещено.
Новшества 2022 года
Одно из самых важных изменений касается суммы налога. Во-первых, ФНС не сможет осуществлять перерасчет в большую сторону после своевременной уплаты налога. Во-вторых, сделать перерасчет в обратную сторону, то есть вернуть деньги гражданину в случае переплаты или зачесть ее в счет уплаты других налогов, со следующего года станет можно.
Другое значимое новшество будет связано как раз с начислениями на машину, которой вы перестали владеть по каким-то причинам, но не сняли с учета. Раньше вам потребовалось бы доказывать факт того, что машина была угнана, сдана на металлолом или канула в лету еще каким-то образом. Ну, например, родители отдали старую машину сыну, тот несколько лет на ней проездил и продал. А спустя время собственник (отец или мать), вновь получили уведомление из налоговой о задолженности… Оказалось, что машина была продана по устной договоренности, новый владелец не ставил ее на учет, а вскоре и вовсе сдал на металлолом. Ранее в большинстве случаев решить подобную ситуацию удавалось только через суд. Теперь же для прекращения начисления транспортного налога незадачливому владельцу нужно будет подать заявление непосредственно в налоговую службу.
Еще одно новшество касается расширения списка моделей машин, к которым будет применяться со следующего года повышающий коэффициент. В этом году туда были добавлены Skoda Kodiaq SportLine, Citroen SpaceTourer Business Lounge XL, Toyota Fortuner 2.8 Elegance и Peugeot Traveller Business VIP Long. Останутся ли эти модели в списке через год неизвестно, однако, гораздо выше вероятность того, что он вновь будет расширен, а не сокращен.
Размер коэффициента составляет от 1,1 до 3, зависит он от стоимости и новизны модели. Так умножить на 1,1 сумму налога придется владельцам машин, чей возраст не более 3 лет с года выпуска, а стоимость колеблется в пределах 3-5 млн рублей. А вот максимальный коэффициент применим к транспортным средствам стоимостью от 15 млн рублей и возрастом не более 20 лет со дня выпуска. Сюда попадает Аурус нашего президента, например.
Кто освобожден от уплаты налога?
В России есть несколько категорий граждан, которые освобождены от необходимости платить транспортный налог. Но с определенными оговорками.
Льготы на уплату транспортного налога могут быть федеральными и региональными, да и вообще, условия различаются в зависимости от региона. Например, от уплаты налога освобождаются граждане с ограниченными возможностями здоровья, а также владельцы машин, на которых ездят инвалиды (родители детей инвалидов, опекуны и т.п.).
Инвалиды имеют право не платить транспортный налог, если мощность двигателя автомобиля не превышает 100 л.с. В некоторых регионах от налога освобождаются транспортные средства с более мощным двигателем, а где-то региональные власти предлагают не отмену, а скидку на транспортный налог до 50%.
Помимо инвалидов от уплаты транспортного налога освобождаются также:
- Герои СССР и РФ;
- Полные кавалеры орденов Славы;
- Ветераны боевых действий;
- Граждане, имеющие статус пострадавших на аварии на Чернобыльской АЭС;
- Попечители несовершеннолетних лиц, имеющих инвалидность;
- Один из родителей в многодетной семье;
- Владельцы электрокаров (освобождение от налога продлено до 2024 года).
При этом освобождение от транспортного налога можно получить только на один автомобиль. К тому же не все машины попадают в категорию освобождаемых от налога, так, во многих регионах мощность двигателя не может превышать 100-115 л.с., а в Москве и некоторых других регионах РФ не облагаются налогом машины мощностью до 150 л.с.
Собственно, и сами суммы налоговых ставок зависят от региона. Есть базовые ставки (от 2,5 рублей), но регионы могут увеличивать их по своему усмотрению, но не больше чем в 10 раз. Так в той же Москве вы заплатите не 2,5, а 12 рублей за каждую «лошадь» под капотом для машины с двигателем до 100 л.с., а уже за машину с движком в 200 л.с. отдадите по 50 рублей за каждую, хотя базовая ставка только 5 рублей.
Главное не забывать платить налоги вовремя, иначе в дополнение к самой сумме налога получите еще и пеню.
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