Транзитные номера 2026: правила получения, 30 дней действия и штрафы до 10 000 рублей

18 мая 2026, 19:48
Транзитные номера в 2026 году: новые правила, сроки и штрафы для водителей
В 2026 году оформление транзитных номеров снова вызывает вопросы у водителей и компаний. Разбираемся, кто обязан получать временные знаки, в каких случаях они необходимы, как их оформить и что грозит за нарушения. Практические советы и актуальные штрафы - в нашем материале.
В 2026 году тема временных транзитных знаков вновь стала актуальной для водителей и компаний. Несмотря на упрощение процедур покупки автомобилей, проблемы с оформлением транзитов сохраняются, а их нарушение грозит штрафами и даже лишением прав.
Транзитные номера — это временные металлические пластины, которые выдаются в строго определенных случаях. Бумажные варианты уже не используются. Главное отличие от постоянных номеров — ограниченный срок действия и четкие условия применения, что делает их временным паспортом для легального перемещения по России.
Вопреки распространенному мнению, при покупке машины за границей транзиты не требуются, так как ставить авто на учет можно в любом отделении ГИБДД. Однако без них не обойтись, если владелец постоянно живет за границей, компания продает авто иностранцу, автопроизводитель передает технику другому лицу или импортер оформляет временные номера для таможенных процедур.
При смене региона или продаже внутри страны снимать авто с учета и получать транзиты не нужно. Достаточно перерегистрировать транспортное средство в новом отделении ГИБДД, сохранив прежние номера.
Порядок оформления транзитов в 2026 году стандартен. Нужны оригиналы ПТС, СТС (при наличии), паспорт заявителя, договор купли-продажи и заявление. После подачи документов и оплаты госпошлины (1600 рублей для легковых авто и грузовиков, 800 рублей для мотоциклов и прицепов) выдается комплект металлических номеров.
Срок действия транзитов — 30 календарных дней, продление невозможно. При необходимости оформляется новый комплект с повторной уплатой пошлины, но инспекторы могут отказать, если не увидят уважительных причин.
За нарушения предусмотрены штрафы по статье 12.1 КоАП РФ. Просроченные транзиты обойдутся гражданину в 500–800 рублей, повторное нарушение в течение года — 5000 рублей или лишение прав до трех месяцев. Если не поставить машину на учет за 10 дней после покупки, штраф — 5000 рублей, возможны и временное лишение прав. Для организаций штрафы от 5000 до 10000 рублей.
Оформление транзитов стало проще, но контроль усилился. Временные номера — не способ обойти регистрацию, а инструмент для легального перемещения в особых случаях. Повторная выдача без уважительного мотива может быть отклонена, а штрафы выросли, что мотивирует соблюдать правила.
В 2026 году водителям важно внимательно изучить сроки и условия использования транзитов. Они нужны только в установленных законом ситуациях, а их неправильное применение влечет серьезные последствия. Особенно это актуально для выезда за границу и международных перевозок. Рекомендуется уточнять детали в ГИБДД перед оформлением.
