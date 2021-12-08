Трасса, которой гордится Россия, проседает: эксперты и блогеры бьют тревогу
Фото: sibavtoban
Все оказалось настолько серьезным, что проблему озвучило российское телевидение, а следом и популярный в Крыму блогер Заир Баккал. Он поведал, что деформировалось дорожное полотно, со склонов по обе стороны магистрали сполз грунт, а пешеходная лестница рядом с дорогой стала аварийной.
На днях местные журналисты проверили, в каком состоянии пребывает 9-километровый участок федеральной дороги «Таврида» в настоящее время. Оказалось, что самые заметные обвалы были устранены, однако на обочине асфальт продолжает сползать вместе с грунтом. Вдоль проезжей части образуются либо ямы, либо провалы, сквозь которые проступают емкости для водозабора.
По мнению Константина Крохмаля, руководителя российской общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения», выявленные недостатки ничто иное как грубые технологические нарушения, и они указывают на то, что объездную дорогу Симферополя строили в спешке.
Эксперт по безопасности дорог, в частности, заявил: «Не знаю почему, но в России принято гнать и строить дороги. Это абсолютно недопустимо, поскольку любое изменение конструктивных особенностей, заложенных в проекте - нарушение технологического процесса. Это значит, что-то не так сделали».
Напомним, что строительство объездного участка Симферополя «Дубки – Левадки» обошлось государству в 6,1 млрд рублей. Опробовав новое дорожное полотно, местные водители заявили: «Ехать в кайф, но есть неровности».
- 289 000 РВАЗ (Lada) Priora 2011 в Москве
- 650 000 РMazda CX-7 2008 в Москве
- 2 500 000 РInfiniti FX30 2013 в Москве
- 2 790 000 РInfiniti FX 2013 в Москве
- 5 000 000 РJaguar XJ 2019 в Москве
- 178 000 РВАЗ (Lada) 2105 2011 в Москве
- 350 000 РHyundai Elantra 2004 в Москве
- 3 999 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
- 359 000 РВАЗ (Lada) Kalina 2013 в Москве
- 3 690 000 РBMW X3 2018 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий