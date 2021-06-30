Трасса М12 Москва-Казань-Екатеринбург: все подорожало и деньги закончились
Чиновник пожаловался на растущие цены на стройматериалы и нехватку рабочей силы. Тем не менее, он выразил уверенность, что строительство будет завершено вовремя, и движение по новой автомагистрали запустят в установленный срок. Трасса позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часов с разрешенной скоростью 130 км/ч, время в пути от Казани до Екатеринбурга после открытия участка должно сократиться вдвое – до 7 часов.
Ранее, президент пообещал, что средства на строительство выделят из Фонда национального благосостояния. В начале года Счетная палата обнаружила признаки коррупции при строительстве трассы М-12.
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