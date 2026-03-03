Дорога к морю за 5000 рублей: во сколько теперь обойдется проезд по М-4

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

3 марта 2026, 14:48

Платная трасса М-4 «Дон» в 2026 году: новые тарифы и реалии путешествия на юг

М-4 «Дон» - ключевая магистраль для поездок на юг, но с 2026 года стоимость проезда выросла, а вся трасса стала платной. Какие участки самые дорогие, где остановиться на ночлег и как сэкономить - в нашем обзоре. Мало кто знает, что новые правила затронули не только легковые авто.

Для многих россиян трасса М-4 «Дон» давно стала не просто дорогой, а жизненно важной артерией, соединяющей столицу с Черноморским побережьем. Однако с 2026 года поездка по этому маршруту существенно изменилась: теперь вся магистраль от Москвы до Краснодара является платной, и новые тарифы ощутимо влияют на бюджет даже опытных путешественников. Это решение напрямую сказывается на планах отпусков, стоимости грузоперевозок и выборе маршрута для тех, кто привык ездить на юг на собственном автомобиле.

История трассы, строившейся с конца 50-х годов, прошла долгий путь превращения из двухполосной дороги в современную автомагистраль с разделенными потоками, многоуровневыми развязками и освещением. С 2010 года, когда управление перешло к компании «Автодор», началась масштабная реконструкция с постепенным введением платных участков, и к 2026 году платными стали 1042 километра из 1542, а бесплатных отрезков практически не осталось.

Маршрут проходит через Московскую, Тульскую, Липецкую, Воронежскую, Ростовскую области, Адыгею и завершается в Краснодарском крае, в Новороссийске. На всем протяжении трасса имеет минимум четыре полосы, а на некоторых участках — до восьми, с ровным и качественным покрытием. При этом водителям следует учитывать опасные места с крутыми подъемами, спусками и ограниченной видимостью. Разрешенная скорость варьируется от 90 до 110 километров в час, однако на платных участках в Подмосковье и Воронежской области можно разгоняться до 130 километров в час.

Путешествие по М-4 требует тщательного планирования заправок, ночевок и остановок для отдыха. На маршруте встречаются как современные мотели, так и уютные гостиницы: например, мотель «Русь» на 461-м километре предлагает круглосуточное кафе и охраняемую парковку, гостиница «Яр» в Воронежской области привлекает необычным расположением и разнообразием номеров, а в Ростовской области отель «858» удивляет гостей комфортом и скульптурами на территории.

Со 2 марта 2026 года тарифы на проезд были увеличены: для легковых автомобилей проезд по всей трассе обходится в 5040 рублей в будни и 6090 рублей в выходные, а для грузовиков цена составляет 14 200 рублей независимо от дня недели. Скидки по транспондеру больше не действуют, вместо них начисляются баллы для будущих поездок. Водителям приходится заранее закладывать в бюджет эти расходы, особенно актуальные для семейных отпусков или перевозок, а также учитывать, что на трассе с баком в 50 литров потребуется минимум три заправки. Для длительной поездки важно заранее выбрать места для ночлега и питания. 

С ростом цен на проезд по М-4 многие водители стали внимательнее относиться к планированию бюджета поездок. Особенно это касается тех, кто отправляется в отпуск на юг или занимается коммерческими перевозками. Не стоит забывать и о дополнительных расходах: ночевка в отеле, питание в кафе, заправка и возможный ремонт в пути. Между тем, согласно данным недавнего анализа роста цен на техническое обслуживание и шиномонтаж в 2026 году увеличиться еще сильнее, что делает выбор маршрута и места для отдыха еще более важным.

В итоге трасса М-4 «Дон» остается наиболее быстрой и удобной для проезда из Москвы к Черному морю, но теперь требует более тщательной подготовки и учета новых тарифов. Для тех, кто ценит комфорт и безопасность, важно заранее продумать все детали поездки — от выбора отеля до планирования остановки на обед.

