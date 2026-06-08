Четыре полосы вместо двух: трассу Р23 из Петербурга в Беларусь полностью перестроят до 2028 года

8 июня 2026, 09:31
Трасса на Беларусь в Ленобласти станет четырех- и шестиполосной к 2028 году
Трасса на Беларусь в Ленобласти станет четырех- и шестиполосной к 2028 году
В Ленинградской области стартовал масштабный проект по расширению федеральной трассы Р23 в сторону Беларуси. Уже завершены первые этапы, а к 2028 году дорога станет четырех- и местами шестиполосной. Почему это важно для водителей и какие перемены ждут регион - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что такие изменения могут повлиять на весь транспортный поток Северо-Запада.
Для автомобилистов Северо-Запада России грядут заметные перемены: трасса Р23, соединяющая Санкт-Петербург с границей Беларуси, будет расширена до четырех, а на отдельных участках - до шести полос. Это решение напрямую связано с растущим трафиком: поток на этом направлении уже достигает 80 тысяч машин в сутки, и двухполосная дорога давно не справляется с нагрузкой. Новая инфраструктура позволит не только сократить время в пути, но и снизить риск заторов, что особенно актуально для дальнобойщиков и тех, кто регулярно ездит между регионами.
Вопросы развития транспортной сети обсуждались на Петербургском международном экономическом форуме, где губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и посол Беларуси в России Юрий Селиверстов обозначили ключевые направления сотрудничества. Власти региона делают ставку на белорусскую технику: дробилки и мотоциклы, закупленные в Беларуси, будут использоваться для расчистки лесных зон вдоль трассы от аварийных деревьев. Это не только повысит безопасность, но и поможет избежать перебоев с электроснабжением, которые часто случаются из-за падения деревьев на линии электропередачи.
В дорожных работах активно задействованы белорусские МАЗы, которые вместе с КамАЗами обеспечивают ремонт и зимнее содержание трассы. По словам Александра Дрозденко, Беларусь остается стратегическим партнером Ленинградской области, и доля белорусской техники в закупках будет сохраняться на уровне не менее 25%. Сотрудничество охватывает не только дорожное строительство, но и сельское хозяйство, ЖКХ, машиностроение и молодежные проекты.
Реконструкция трассы Р23 идет поэтапно. Уже завершен капитальный ремонт участка с 97 по 111 км, а остальные работы распределены до 2028 года. В частности, реконструкция от 54 до 59,6 км стартовала еще в 2022 году и завершится в сентябре 2028-го. Строительство нового участка с 59,6 по 68 км начнется в августе 2024 года, а подготовительные работы на отрезке с 68 по 80 км также продлятся до 2028 года. Капитальный ремонт с 80 по 97 км планируют закончить к сентябрю 2026 года. В результате, к концу 2028 года 57 километров трассы будут полностью обновлены и расширены.
Интересно, что модернизация дорожной инфраструктуры в регионе идет параллельно с изменениями в транспортной политике соседней Беларуси. Например, недавно в стране отменили утилизационный сбор для новых грузовиков Евро-5 и выше, что, как отмечают эксперты, может дать дополнительный стимул для обновления автопарка и повысить конкурентоспособность перевозчиков. Подробнее о том, как это решение влияет на рынок, можно узнать в материале о новых правилах для грузовых автомобилей в Беларуси.
Судя по имеющимся данным, расширение трассы Р23 - это не только ответ на растущий поток транспорта, но и часть более широкой стратегии по развитию логистики между Россией и Беларусью. Важно отметить, что такие проекты требуют значительных инвестиций и координации между регионами и странами. Для водителей это означает повышение комфорта и безопасности, а для бизнеса - новые возможности для перевозок и сокращение издержек. В перспективе, обновленная трасса может стать ключевым звеном для транзита товаров и пассажиров между Россией и странами Европы.
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