Опечатали десятки популярных АЗС: какая катастрофа погубила крупную сеть заправок

Закрыли все 53 заправки в Подмосковье: почему резко перестала работать сеть АЗС

У компании накопились серьезные операционные трудности. Под ударом оказались рабочие места тысяч сотрудников. Ведомства готовят варианты дальнейших действий. Проблемы затронули также работу центрального офиса.

У компании накопились серьезные операционные трудности. Под ударом оказались рабочие места тысяч сотрудников. Ведомства готовят варианты дальнейших действий. Проблемы затронули также работу центрального офиса.

Около 1,4 тыс. сотрудников сети оказались в вынужденном простое. По данным собственника, персоналу начисляют две трети зарплаты, однако на деле работники денег не получают: счета компании арестованы.

Из-за ареста счетов «ЕвроТранс» не может исполнять требования по исполнительным листам Федеральной службы судебных приставов и финансировать текущие расходы. Компании грозит процедура банкротства. Пока речь идет об угрозе ее начала: «ЕвроТранс» не признан банкротом.

Как пишет Интерфакс, все 53 станции «Трасса» в Московской области прекратили работу. Имущество принадлежит «Газпромбанк Лизингу»: компании принадлежали заправочные комплексы, переданные «ЕвроТрансу» в лизинг, и она приступила к их изъятию. По данным Минэнерго Московской области, не функционируют все 53 подмосковные АЗС.

Всего изъятие затрагивает 57 заправок: 53 находятся в Подмосковье, еще четыре в других регионах России. Уже опечатаны 40 станций в регионе, доступ сотрудников на них закрыт. Изъятие оставшихся объектов планировали продолжить; в публикации Abn.agency говорится, что оставшиеся 17 станций намеревались изъять до конца недели. Называет «Трассу» второй по объему продаж сетью АЗС в московском регионе.

Остановка АЗС лишила компанию поступлений наличных, необходимых для текущих расходов. Финансовые сложности затронули и центральный офис: образовался долг за аренду, а электричество и интернет отключили. В региональном Минэнерго констатировали, что организация фактически перестала функционировать.

Для сети подготовили предложения на федеральном уровне с участием властей Московской области. Региональные власти ждут решения правительства России по дальнейшей судьбе «Трассы».