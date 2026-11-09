Опечатали десятки популярных АЗС: какая катастрофа погубила крупную сеть заправок

9 ноября 2026, 09:28
Закрыли все 53 заправки в Подмосковье: почему резко перестала работать сеть АЗС
Закрыли все 53 заправки в Подмосковье: почему резко перестала работать сеть АЗС
У компании накопились серьезные операционные трудности. Под ударом оказались рабочие места тысяч сотрудников. Ведомства готовят варианты дальнейших действий. Проблемы затронули также работу центрального офиса.
Около 1,4 тыс. сотрудников сети оказались в вынужденном простое. По данным собственника, персоналу начисляют две трети зарплаты, однако на деле работники денег не получают: счета компании арестованы.
Из-за ареста счетов «ЕвроТранс» не может исполнять требования по исполнительным листам Федеральной службы судебных приставов и финансировать текущие расходы. Компании грозит процедура банкротства. Пока речь идет об угрозе ее начала: «ЕвроТранс» не признан банкротом.
Как пишет Интерфакс, все 53 станции «Трасса» в Московской области прекратили работу. Имущество принадлежит «Газпромбанк Лизингу»: компании принадлежали заправочные комплексы, переданные «ЕвроТрансу» в лизинг, и она приступила к их изъятию. По данным Минэнерго Московской области, не функционируют все 53 подмосковные АЗС.
Всего изъятие затрагивает 57 заправок: 53 находятся в Подмосковье, еще четыре в других регионах России. Уже опечатаны 40 станций в регионе, доступ сотрудников на них закрыт. Изъятие оставшихся объектов планировали продолжить; в публикации Abn.agency говорится, что оставшиеся 17 станций намеревались изъять до конца недели. Называет «Трассу» второй по объему продаж сетью АЗС в московском регионе.
Остановка АЗС лишила компанию поступлений наличных, необходимых для текущих расходов. Финансовые сложности затронули и центральный офис: образовался долг за аренду, а электричество и интернет отключили. В региональном Минэнерго констатировали, что организация фактически перестала функционировать.
Для сети подготовили предложения на федеральном уровне с участием властей Московской области. Региональные власти ждут решения правительства России по дальнейшей судьбе «Трассы».
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