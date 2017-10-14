14 октября 2017, 19:54
Трасса «Сортавала» приросла новыми 15-ю километрами
В Приозерском районе Ленинградской области почти на год раньше срока открыто движение по новому 15-километровому участку (57-72 км) федеральной трассы А-121 «Сортавала» - от поселка Сосново до развязки на поселок Ягодное. Построенная 4-полосная трасса отвечает требованиям I-В категории. Расчётная скорость движения на ней составляет 120 км/ч.
На новом участке построено 11 искусственных сооружений, в том числе 3 моста (2 через реку Волчья, один – через ручей Горюнец), 2 эстакады, надземный пешеходный переход, одно арочное сооружение, 4 путепровода для обеспечения безопасного пересечения с существующей дорогой А-121, а также с региональными дорогами «Подъезд к деревне Пчелино» и «Пески-Подгорное». Установлены сигнальные столбики, барьерное ограждение, линии наружного освещения на искусственных сооружениях, транспортных развязках, площадках отдыха и в черте населенных пунктов, светофорный объект.
На 72 км участка вблизи пункта весогабаритного контроля построен надземный пешеходный переход. Еще один дорожники возведут на 75 км, в населенном пункте Варшко. Капитальное асфальтобетонное покрытие на участке выполнено из щебёночно-мастичного асфальтобетона.
С учетом растущего объема грузоперевозок для обеспечения сохранности магистрали и своевременного выявления нарушителей на площадках для стоянки легковых и грузовых автомобилей (км 71+950 – км 72+644) будут функционировать посты весового контроля.
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Министр транспорта РФ Максим Соколов заметил: «Дорожники сделали в канун своего профессионального праздника и себе и нам замечательный подарок - 15 км дороги, которая связывает жемчужину карельского перешейка - озеро Вуокса современной и безопасной трассой с системой Санкт-Петербургского транспортного узла. В перспективе мы введем новый участок, который свяжет Ленобласть и Республику Карелия. После его открытия вся трасса «Сортавала» станет удобным туристическим направлением не только для петербуржцев, жителей Ленобласти, а всех жителей нашей страны».
Согласно условиям госконтракта, срок сдачи всего объекта – февраль 2019 года. Ввиду опережения календарного графика производства работ, срок ввода в эксплуатацию участка от н.п. Сосново до н.п. Лосево перенесен на ноябрь 2018 года. К концу 2019 года трасса «Сортавала» будет соответствовать нормативным требованиям на всей территории Ленинградской области – к этому моменту планируется ввести в строй 2 участка капремонта общей протяженностью 50 км (с 81 км по 106 км и со 106 км по 131 км) и участок реконструкции км 131 – км 154 на границе с Карелией.
Глава Росавтодора Роман Старовойт, в свою очередь, отметил: «За последние 5 лет реализовано большое количество проектов, в том числе на территории Ленинградской области, протяженность федеральной сети дорог которой составляет более 1800 км. Примечательно, что уже к концу 2017 года порядка 84% трасс ведомства в субъекте будут приведены в нормативное состояние. Этот показатель выше, чем в целом по стране».
Высокую оценку проведенной работы выразил губернатор региона Александр Дрозденко: «Трасса была передана Федеральному дорожному агентству в 2009 году. Сегодня это дорога со сложными инженерными сооружениями очень хорошего качества. Госконтракт на строительство участка от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска с 57-го по км 81-й км (от н.п. Сосново до н.п. Лосево) был заключен в 2014 году. Необходимость проведения работ была обусловлена, в первую очередь, его недостаточной пропускной способностью и тем, что дорога проходит через населенные пункты. Проект реализуется в 3 этапа. I этап включает участок нового строительства протяженностью 15,895 км, II этап – реконструкция участка протяженностью 1,516 км. III этап предусматривает устройство автоматизированной системы управления дорожным движением.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Некомфортно на липучках, да по нечищеному двору...
| Кому: алик Много в чем может быть. На сервис надо.
Кстати, как раз Зик много для кого заводскую заливку и делает (например для Хюндай/ Кио, для Рено, трансмиссионное - для Теслы и пр.) . Так что есть вероятность, что купив его вы как раз заводскую и используете :)
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