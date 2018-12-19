Трасса «Сортавала» приросла тремя свежими километрами
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В поселке Варшко организован надземный пешеходный переход и установлены шумозащитные экраны. На всем протяжении нового 3-километрового участка смонтированы линии наружного освещения и реализована автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД). В ее состав входят знаки и табло переменной информации, видеокамеры и датчики, определяющие состояние транспортного потока, метеостанции.
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Ленинградская область сегодня является одним из ведущих транзитных регионов России, поэтому нам жизненно важно, что федеральные трассы с каждым годом становятся все более безопасными и удобными. В 2019 году мы ожидаем открытия движения по магистрали А-121 на участке от Приозерска до границы с Республикой Карелия
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Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области
Отметим, что федеральная трасса «Сортавала» спроектирована как 4-полосная дорога, с расчетной интенсивностью движения свыше 14 тыс. автомобилей в сутки. Предыдущие 5 очередей строительства были введены в эксплуатацию в период с 2011 по 2016 годы. Когда магистраль будет полностью реконструирована, время в пути от Санкт-Петербурга до Сортавалы (Республика Карелия) составит отнюдь не сегодняшние 4-4,5 часа, на это уйдет гораздо меньше времени.
Открываю прямо сейчас Яндекс навигатор, до Сортавалы ехать 3.57 минут и это насколько я понимаю, трасса еще полностью не сдана...получается когда ее полностью откроют ехать станет дольше??) ) ) очень странно
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