19 декабря 2018, 19:54

Трасса «Сортавала» приросла тремя свежими километрами

  • 4345
  • 0
В районе поселков Варшко и Лосево (Приозерский район Ленинградской области), на реконструированном участке федеральной трассы А-121 «Сортавала» открыто движение автомобильного транспорта.
^
Трасса «Сортавала» приросла тремя свежими километрами

Ранее мы писали
Автомобилисты, пользующиеся федеральной трассой А-181 «Скандинавия», не один месяц сетовали на то, что с виду ...
Читать далее
Как отмечается в информационном сообщении пресс-службы областного Правительства, работы на объекте выполнены с опережением срока на 4 месяца. Дорожники возвели мостовой переход через Вуоксу – отныне он состоит из 2 раздельных арочных пролетов с гибкими подвесками из вант. Каждое пролётное строение имеет по 2 полосы для движения автомобилей - соответственно в сторону Санкт-Петербурга и Карелии. 

В поселке Варшко организован надземный пешеходный переход и установлены шумозащитные экраны. На всем протяжении нового 3-километрового участка смонтированы линии наружного освещения и реализована автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД). В ее состав входят знаки и табло переменной информации, видеокамеры и датчики, определяющие состояние транспортного потока, метеостанции.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области « Ленинградская область сегодня является одним из ведущих транзитных регионов России, поэтому  нам жизненно важно, что федеральные трассы с каждым годом становятся все более безопасными и удобными. В 2019 году мы ожидаем открытия движения по магистрали А-121 на участке от Приозерска до границы с Республикой Карелия »
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Отметим, что федеральная трасса «Сортавала» спроектирована как 4-полосная дорога, с расчетной интенсивностью движения свыше 14 тыс. автомобилей в сутки. Предыдущие 5 очередей строительства были введены в эксплуатацию в период с 2011 по 2016 годы. Когда магистраль будет полностью реконструирована, время в пути от Санкт-Петербурга до Сортавалы (Республика Карелия) составит отнюдь не сегодняшние 4-4,5 часа, на это уйдет гораздо меньше времени.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
Сергей20.12.2018 11:48
"Когда магистраль будет полностью реконструирована, время в пути от Санкт-Петербурга до Сортавалы (Республика Карелия) составит не более 4-4,5 часа.
Открываю прямо сейчас Яндекс навигатор, до Сортавалы ехать 3.57 минут и это насколько я понимаю, трасса еще полностью не сдана...получается когда ее полностью откроют ехать станет дольше??) ) ) очень странно
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
МАЗ представил самый красивый грузовик
Ну, красавцем его не назовешь, скорее - симпатяга...
Роман
Коврики в салон Р11
Всем добрый вечер.Ищу оригинальные Коврики резиновые передние и в багажник.ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ.машина Ниссан Примера р 11 -144 рестайлинг европеец, кузов седан
Михаил
Ремонт авто.
В каких автосервисах СПб ремонтируетесь, проходите ТО, где то еще остались сервисы с недорогими ценами? Нужно посмотреть ходовую на моем Wolkswagen Golf
Nikolay Tychina
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Chevrolet Niva изменится в течение ближайших двух лет
Новые тарифы ОСАГО: ждать ли подорожания?
При какой цене топлива (в среднем 92, 95, ДТ) Вы совсем откажетесь от поездок на машине?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс B
FAW Vita и еще 84 модели
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 27 моделей
Класс Мини-вэны
KIA Ray и еще 43 модели
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Трасса «Сортавала» приросла тремя свежими километрами
{{material_125216}} Как отмечается в информационном сообщении пресс-службы областного Правительства, работы на объекте выполнены с опережением срока на 4 месяца. Дорожники возвели мостовой переход через Вуоксу – отныне он состоит из 2 раздельных арочных пролетов с гибкими подвесками из вант. Каждое пролётное строение имеет по 2 полосы для движения автомобилей - соответственно в сторону Санкт-Петербурга и Карелии.  В поселке Варшко организован надземный пешеходный переход и установлены шумозащитные экраны. На всем протяжении нового 3-километрового участка смонтированы линии наружного освещения и реализована автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД). В ее состав входят знаки и табло переменной информации, видеокамеры и датчики, определяющие состояние транспортного потока, метеостанции. {{person_50_Ленинградская область сегодня является одним из ведущих транзитных регионов России, поэтому  нам жизненно важно, что федеральные трассы с каждым годом становятся все более безопасными и удобными. В 2019 году мы ожидаем открытия движения по магистрали А-121 на участке от Приозерска до границы с Республикой Карелия}}Отметим, что федеральная трасса «Сортавала» спроектирована как 4-полосная дорога, с расчетной интенсивностью движения свыше 14 тыс. автомобилей в сутки. Предыдущие 5 очередей строительства были введены в эксплуатацию в период с 2011 по 2016 годы. Когда магистраль будет полностью реконструирована, время в пути от Санкт-Петербурга до Сортавалы (Республика Карелия) составит отнюдь не сегодняшние 4-4,5 часа, на это уйдет гораздо меньше времени.
2018-12-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Калуга Челябинская область Магнитогорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG