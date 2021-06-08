8 июня 2021, 11:58
Трасса «Таврида» в Крыму ушла под воду, проект обещают скорректировать
Накануне из-за сильных ливней оказался затоплен участок недавно построенной трассы «Таврида». Движение по дороге было практически парализовано, машины выстроились в огромные пробки. Откачивать воду приехала спецтехника.
Дарья Климова Фото: Комсомольская правда
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Фото: РБК
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Напомним, строительство трассы «Таврида», протянувшейся через весь полуостров с востока на запад, началось в 2017 году. Стоимость проекта на тот момент оценивалась в 139 млрд рублей. В конце 2018 года было открыто движение на 85-километровом участке от села Батальное до Белогорска, а в августе 2020-го запущено полноценное движение по четырём полосам от Керчи. Строительство восьмого, «севастопольского» участка должно завершиться к концу 2023 года.
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