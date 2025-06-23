Трассу «Кола» перекроют на 2 часа из-за высокой яхты

26.06.2025, 09:18

Названы главные конкуренты Lada Azimut. Список внушительный

На прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) состоялась премьера нового кроссовера Lada Azimut, который должен занять нишу выше Vesta. По предварительным оценкам экспертов, его цена может приблизиться к 2,5 млн рублей. Это выводит Lada Azimut в сегмент, где давно обосновались десятки китайских кроссоверов, которые уже сейчас доминируют в этом ценовом диапазоне.Читать далее