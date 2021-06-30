30 июня 2021, 17:21
Трассу «Колыма» перекрыли из-за задымления, на самом деле там настоящий огненный ад (видео)
В Якутии из-за сильнейших пожаров власти закрыли движение по 40-километровому участку федеральной трассы Р-504 «Колыма». Официальной причиной называется задымление. Очевидцы выложили видео, на котором дорога больше напоминает бушующую преисподнюю.
Дарья Климова Фото: kp.ru
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Сейчас в Якутии горит в общей сложности порядка 300 тысяч га лесов. В некоторых районах – верховой пожар. Пожарные сбрасывают воду с вертолетов и применяют систему так называемого встречного пала, когда пущенный навстречу огонь выжигает горючие материалы на пути основного фронта пожара.
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