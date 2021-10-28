28 октября 2021, 08:58
Трассу М-11 «Нева» все-таки достроят: власти рассказали, когда и откуда возьмут деньги
Платную скоростную автодорогу Москва – Санкт-Петербург М-11 «Нева» торжественно открыли в 2019 году, но трасса фактически еще не достроена. В районе Твери водители вынуждены съезжать сначала на старую М-10, а затем тащиться через светофоры до развязки с М-11.
Дарья Климова Фото: ТАСС
Ранее мы писали
На 90-километровом участке трассы М-11 повысили скорость до 130 км/ч: «Автодоильный аппарат готов к работе»
На трассе М-1, проходящей по территории Московской и Тверской областей, до 130 км/ч повышен скоростной режим ...Читать далее
Напомним, трассу М-11 строили с 2010 года. Изначально ее планировали открыть в начале 2018-го, к чемпионату миру по футболу в России, но не успели. Торжественное открытие с участием Владимира Путина прошло лишь в ноябре 2019 года. Строительство обошлось в 520 млрд рублей, из которых 370 млрд рублей – бюджетные средства. Однако, движение в Тверской области частично проходит по реконструированному участку федеральной автодороги Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург M-10 «Россия».
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 895 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2018 в Москве
- 2 880 000 РMercedes GL-класс 2014 в Москве
- 2 480 000 РMercedes M-класс 2015 в Москве
- 1 740 000 РMercedes S-класс 2010 в Москве
- 999 000 РNissan Tiida 2013 в Москве
- 2 800 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
- 3 400 000 РMercedes GLE-класс 2017 в Москве
- 2 350 000 РLand Rover Range Rover Evoque 2015 в Москве
- 4 449 000 РLand Rover Range Rover Evoque 2019 в Москве
- 4 365 000 РLand Rover Range Rover Evoque 2019 в Москве
Новости по теме
Петербургские дорожники пообещали перекрыть КАД: когда и где?
27.10.2021, 17:46
Автотрассы в России получат новые ограждения: где они будут установлены
26.10.2021, 10:29
Цены в магазинах скоро опять вырастут: власти хотят ввести новые платежи для грузоперевозчиков
20.10.2021, 15:42
Водителям могут сделать подарок и смягчить строгие ПДД
15.10.2021, 15:35
Жизнь водителей на платных трассах станет немного сложнее
16.09.2021, 09:50
Новости по теме
Петербургские дорожники пообещали перекрыть КАД: когда и где?
27.10.2021, 17:46
Автотрассы в России получат новые ограждения: где они будут установлены
26.10.2021, 10:29
Цены в магазинах скоро опять вырастут: власти хотят ввести новые платежи для грузоперевозчиков
20.10.2021, 15:42
Водителям могут сделать подарок и смягчить строгие ПДД
15.10.2021, 15:35
Жизнь водителей на платных трассах станет немного сложнее
16.09.2021, 09:50
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин