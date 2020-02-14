14 февраля 2020, 17:27
Трассу М-12 «Москва – Казань» могут построить раньше срока
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ГК «Автодор» планирует досрочно сдать в эксплуатацию платную магистраль М-12 «Москва – Казань». Сейчас компания выбирает частных инвесторов, чтобы завершить строительство раньше 2027 года.
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Трасса М-12 должна стать частью транспортного коридора «Европа – Западный Китай», поэтому заинтересованность в ее скорейшем строительстве проявляют не только российские, но и зарубежные компании. Общая стоимость магистрали оценивается в 730 млрд рублей. Минфин начал финансирование проекта только в конце 2019 года.
Строительство платной М-12 будет вестись в четыре этапа. Начнут с двух головных участков. Дорогу от Москвы до Владимира должны начать строить в 2020 году. Со стороны Казани дорожники приступят к возведению южного обхода столицы Татарстана. Завершить работы планируется к 2024 году. В «Автодоре» сообщили, что оптимизировать сроки реализации проекта можно за счет более раннего начала строительства последнего участка от Арзамаса до Канаша.
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