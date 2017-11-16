Трассы в Псковской области обещают отремонтировать в следующем году
Всего по итогам дорожного сезона 2017 года на федеральных трассах Псковской области были отремонтированы (в том числе капитально) участки дорог протяженностью более 154 км. В следующем сезоне будет обновлено покрытие еще на 138 км трасс. Помимо этого, в ближайшие годы линиями электроосвещения будут обеспечены все участки федеральных автодорог, проходящие по территории населенных пунктов региона (в этом году такие работы уже выполнены в 17 населенных пунктах).
В рамках программы нового строительства на завершающей стадии работ находится реконструкция 4,5 км подъездной автодороги к международному автомобильному пункту пропуска «Бурачки» на трассе М-9 «Балтия». Кроме того, утверждена проектная документация на строительство Восточного обхода Пскова протяженностью 27 км. овая трасса выведет транзитный транспорт с улиц города и в 2 раза повысит свою пропускную способность – до 57 тыс. автомобилей в сутки.
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