8 июня 2018, 18:35
Трехдверные Range Rover Evoque снимут с производства
Компания Land Rover не планирует продолжать выпуск трехдверных модификаций Range Rover Evoque после смены поколения. Причина – низкий спрос на такой кроссовер. В общем объеме продаж Evoque трехвердные версии составляют не более 5 процентов.
|Land Rover Range Rover Evoque Coupe SE Dynamic 2.0 AT 4x4
|2 л, 240 л.с
|автоматическая, 9-ступенчатая
|0-100 - 7.6 с, 217 км/ч
|4371 x 1965 x 1625 мм
|полный
|АИ-95, 7.8 л на 100 км
|3 485 000 руб
|Все характеристики
Облик Range Rover Evoque нового поколения будет выдержан в одном стиле с Range Rover Velar. В салоне появится цифровая панель приборов и два сенсорных экрана мультимедийной системы. В моторную гамму нового Evoque могут войти 2-литровые бензиновые и дизельные «турбочетверки» Ingenium мощностью от 150 до 300 л.с., которые агрегатируются с 9-диапазонным «автоматом» ZF. Не исключено и появление гибридной модификации.
В салонах российских дилеров Land Rover трехверные версии Range Rover Evoque доступны в двух топовых комплектациях. Выбор моторов ограничен 2-литровым бензиновым мощностью 240 л.с. и дизелем того же объема мощностью 180 л.с. Минимальная стоимость такого кроссовера составляет 3,3 млн рублей.
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Комментарии пользователей
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а вроде - урод.
Брать нужно 2012 года модель, он доработан и не имеет проблем!!! Если смотреть из овой линейки , то не раньше 2015 года! Если возьмете более ранний год, с СТО не будете выезжать. Ренж машина крутая, но очень капризная и не дешевая в ремонте, по этому надо брать только эти года!
Очень люблю предстовительские машины , внедорожники. Долго думал, какое авто купить. Выбор упал на Рендж Ровер. Машина просто мечта. Очень красивый кувоз, в необычном стиле. Внутри салона кожа, новый пульт управления. Мощный двигатель v8 5л бензиновый. Машины выпускает британская компания Land Rover ...
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