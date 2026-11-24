24 ноября 2026, 20:02
Трехколесный электровелосипед MONTANA получил боковой прицеп — есть ли у него будущее
Трехколесный электровелосипед MONTANA получил боковой прицеп — есть ли у него будущее
Модель рассчитана на мужчин и женщин. У нее три колеса диаметром 26 дюймов и семь скоростей. Предусмотрена версия с литиевой батареей, а цена находится в диапазоне от 147 683 до 241 433 рублей.
Рынок электрических трициклов в России пополняется моделями, ряд которых остаетсся только выставочными образцами. Трицикл MONTANA является такой моделью и больше похож на мотоцикл из начала 90-х годов.
Велосипед имеет три колеса диаметром 26 дюймов и семь скоростей для выбора подходящей передачи. В описании модели отмечены плотное расположение спиц и серебристое гальваническое покрытие. Предлагаются две комплектации MONTANA: с семью скоростями в механическом режиме и с семью скоростями в соединении с литиевой батареей. Цена модели составляет от 147 683 до 241 433 рублей в зависимости от исполнения.
Конструкция с боковым прицепом отличается от обычных велосипедов. Пользоваться ими могут и мужчины, и женщины.
Модель является только выставочным образцом: трехколесный электровелосипед рассчитан только на показ в арт-парке и купить его в реальной жизни смогут только единицы, даже несмотря на то, что производитель указал стоитмость каждой комплектации.
Почему такие модели не выпускают серийно
MONTANA не вписывается в реальные потребности рынка. Российский спрос на электрические трициклы сегодня утилитарный, а не эстетический.
Вопреки образу прогулочного ретро-байка, основной драйвер рынка в России — это грузовые и пассажирские перевозки, а также доставка. Покупатели (фермеры, логисты, курьеры) ищут машины с большой грузоподъемностью (до 600–1200 кг), усиленной подвеской и способностью работать на плохих дорогах. MONTANA с его велосипедной конструкцией и семью скоростями не решает этих задач.
Для России критически важна работа при низких температурах. Обычные литиевые батареи на морозе теряют емкость, поэтому в ходу либо специальные зимние версии с подогревом, либо модели с увеличенным запасом хода. Выставочный образец, не адаптированный к холоду и обречен остаться на стенде.
До недавнего времени в России не было четкого юридического статуса для трициклов. Росстандарт только начал разработку ГОСТа, чтобы определить, являются ли они транспортными средствами или средствами индивидуальной мобильности. Без этого массовый выпуск и регистрация были невозможны.
Серийное производство требует окупаемости. Рынок уже заполняется прагматичными китайскими и локализованными моделями, которые дешевле и функциональнее в глазах покупателя. Кроме того, производители жалуются на сложности с сертификацией и регистрацией продукции в России.
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