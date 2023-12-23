Трехкратный чемпион России по боксу погиб в ДТП на Кубани
Фото: Федерация бокса РФ
От удара автомобиль загорелся. Молодой мужчина скончался до приезда медиков. У него осталась жена и 7-летняя дочь. Похороны состоятся в воскресенье, 24 декабря, в городе Волжский. В Федерации бокса РФ заявили, что возьмут на себя все необходимые расходы. Альберт Родионов трижды становился победителем первенства России, побеждал на первенстве Европы по боксу. Ему было 25 лет.
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15.12.2023, 15:35
Стало известно, что сейчас происходит на заводе Lada в Ижевске
В августе 2023 года с конвейера Волжского автозавода сошли последние автомобили Lada Largus. Сборочную линию начали переносить на завод в Ижевск. Журналисты побывали на предприятии и выяснили, как идет подготовка к перезапуску.Читать далее
-
05.12.2023, 13:05
АвтоВАЗ уточнил сроки возобновления серийного производства Lada Largus
В августе с конвейера Волжского автозавода сошла последняя партия из 650 автомобилей Lada Largus, после чего сборочную линию начали переносить в Ижевск, откуда за год до этого съехала Lada Vesta.Читать далее
-
29.11.2023, 13:55
ТОП-3 российских новинок 2024 года, которым не нужен бензин
Российские автопроизводители, следуя за мировой модой на электромобили, активно разрабатывают свои модели. В следующем году ожидается премьера сразу трех электрокаров от разных отечественных брендов.Читать далее
-
20.11.2023, 15:31
Глава АвтоВАЗа рассказал о серийной сборке электрических Lada
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов, выступая в Совете Федерации, рассказал о скором запуске в серийное производство электрических версий Lada. Сборку организуют на автозаводе в Ижевске.Читать далее
-
17.11.2023, 16:03
В Петербурге на Lada Largus случайно уронили 10-тонный противовес: видео
Утром в пятницу, 17 ноября, с огромного трала, перевозившего трактор, сорвался 10-тонный противовес и упал ровно на крышу белого Lada Largus, смяв легковой автомобиль в лепешку.Читать далее
-
01.11.2023, 07:09
АвтоВАЗ рассказал, когда и где возобновит сборку Lada Largus (и сколько будет стоить переезд)
Последние серийные автомобили семейства Lada Largus сошли с конвейера завода в Тольятти в августе 2023 года. Руководство АвтоВАЗа решило перенести сборку в другой регион. Пока переезд идет в соответствии с графиком.Читать далее
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