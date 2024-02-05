Трехосный вездеход ЯМАЛ создан для русской зимы: как он преодолевает сугробы
Дорожный просвет составляет чуть менее 500 мм, максимальные углы въезда и съезда достигают 45 градусов, угол бокового крена – 25 градусов. Вездеход способен преодолевать ров глубиной до одного метра. Балансирная подвеска обеспечивает постоянное сцепление всех колёс с грунтом при движении по пересеченной местности.
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05.02.2024, 18:04
В смертельном ДТП под Тихвином погибли отец и сын
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05.02.2024, 18:04
В смертельном ДТП под Тихвином погибли отец и сын
Поздним вечером в воскресенье, 4 февраля, на автодороге Вологда – Новая Ладога в Ленинградской области произошла страшная авария, в которой погибли двое мужчин: отец и сын. Двум пожилым женщинам удалось выжить.Читать далее
-
05.02.2024, 17:11
Онлайн-конференцию «Автомаркетолога» посвятят тонкостям продаж подержанных автомобилей
13 февраля 2024 года состоится очередная онлайн-конференция «Автомаркетолога», которую посвятят анализу перспектив и тенденций на российском рынке автомобилей с пробегом.Читать далее
-
05.02.2024, 16:03
Поджог автомобиля ФСИН в Петербурге попал на видео
Поздним вечером в субботу, 3 февраля, на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о возгорании на Арсенальной улице в Петербурге. Пострадал автомобиль, принадлежащий Федеральной службе исполнения наказаний. Выяснилось, что имел место поджог.Читать далее
-
05.02.2024, 14:19
Депутаты решили сделать полеты пассажиров с детьми более комфортными
Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая рассказала журналистам о работе над новым законопроектом, который направлен на защиту прав авиапассажиров детьми.Читать далее
-
05.02.2024, 13:16
Какие китайские автомобили ушли из России в январе 2024 года. Список из 5 моделей
Наступивший 2024 год уже принес на российский рынок несколько важных изменений. Дилеры китайских брендов распродают прошлогодние машины с солидными скидками, а некоторые модели и вовсе исчезли из прайс-листов.Читать далее
-
05.02.2024, 09:56
Водителям объяснили, как сэкономить на топливе зимой
С наступлением зимы расход топлива в автомобиле возрастает. Водителю приходится дольше прогревать двигатель, увеличивает расход и включение теплых опций: обогревов стекол, сидений, руля.Читать далее
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