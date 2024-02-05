Трехосный вездеход ЯМАЛ создан для русской зимы: как он преодолевает сугробы

05.02.2024, 13:16

Какие китайские автомобили ушли из России в январе 2024 года. Список из 5 моделей

Наступивший 2024 год уже принес на российский рынок несколько важных изменений. Дилеры китайских брендов распродают прошлогодние машины с солидными скидками, а некоторые модели и вовсе исчезли из прайс-листов.Читать далее