Трехрядная Toyota за 1,3 млн рублей пользуется ажиотажным спросом
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
В Индонезии же такие автомобили знают и любят, а среди кроссвэнов разных марок развернулась нешуточная борьба. В октябре лидером стал трехрядный Toyota Rush, который разошелся тиражом в 5,3 тыс. экземпляров, что на 7% больше по сравнению с октябрем 2020-го. Габаритные размеры модели: длина – 1 695 мм, высота – 1 705 мм, а колесная база – 2 685 мм. Под капотом трудится 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 105 л.с. Он сочетается с классическим 4-ступенчатым «автоматом», привод – только задний. Цены начинаются от 1,3 млн рублей в пересчете по текущему курсу.
Кроссвэн Toyota оставил позади конкурента Mitsubishi Xpander, который одно время даже хотели вывести на российский рынок. В минувшем месяце индонезийские дилеры реализовали 4,8 тыс. экземпляров (+6%). Кроссвэн Mitsubishi чуть крупнее «тойотовского» (длина – 4 475 мм, ширина – 1 750 мм, а расстояние между осями – 2 775 мм) и оснащается более мощным 1,5-литровым мотором, выдающим 120 сил. Цены начинаются от 1,25 млн рублей.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий